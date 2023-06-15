В Стокгольме начал работу первый в мире беспилотный электрический паром — Finance.ua

В Стокгольме начал работу первый в мире беспилотный электрический паром Сегодня 05:45 — Технологии&Авто

В Стокгольме начал работу первый в мире беспилотный электрический паром, Фото: TechXploreh

Столица Швеции стала первым городом в мире, который ввел беспилотный электрический паром в своей транспортной системе.

Начиная с 12 июня первый рейс беспилотного судна под названием MF Estelle, созданного компанией Torghatten, ознаменовал начало регулярных путешествий между островами Стокгольма, сообщает TechXploreh.

Хотя на борту парома при движении присутствует капитан, современная автоматизация судна позволяет минимизировать вмешательство человека. Капитан выступает в роли наблюдателя, готового вмешаться в случае необходимости, в то время как самые современные алгоритмы управления кораблем обеспечивают точную навигацию в водах.

Широкое тестирование перед началом пассажирских перевозок подтвердило, что системы корабля обладают всесторонней осведомленностью об окружающей среде, подобно тому, как это делает капитан-человек.

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Эрик Нильссон, операционный менеджер компании Torghatten, пояснил, что паром оборудован рядом датчиков, включая радар, камеры, лазерный лидар и ультразвуковые сонары. Эти датчики собирают данные для обеспечения точного контроля курса. Нильссон подчеркнул, что система может быстро корректировать курс парома за доли секунды, приспосабливаясь к изменениям условий плавания или выявляя препятствия.

При длине 10 метров, MF Estelle может вместить до 30 пассажиров и стоит около 1,6 миллиона долларов. Стоимость билетов на паром составляет 3 евро в одну сторону.

Torghatten планирует расширить производство этих инновационных паромов, сделав их доступными для использования не только в Швеции, но и на международном уровне. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между частными и государственными структурами при частичном финансировании со стороны Европейского Союза.

Телеканал 24 По материалам:

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