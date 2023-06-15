В Стокгольме начал работу первый в мире беспилотный электрический паром — Finance.ua

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В Стокгольме начал работу первый в мире беспилотный электрический паром

Технологии&Авто
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В Стокгольме начал работу первый в мире беспилотный электрический паром
В Стокгольме начал работу первый в мире беспилотный электрический паром, Фото: TechXploreh
Столица Швеции стала первым городом в мире, который ввел беспилотный электрический паром в своей транспортной системе.
Начиная с 12 июня первый рейс беспилотного судна под названием MF Estelle, созданного компанией Torghatten, ознаменовал начало регулярных путешествий между островами Стокгольма, сообщает TechXploreh.
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Хотя на борту парома при движении присутствует капитан, современная автоматизация судна позволяет минимизировать вмешательство человека. Капитан выступает в роли наблюдателя, готового вмешаться в случае необходимости, в то время как самые современные алгоритмы управления кораблем обеспечивают точную навигацию в водах.
Широкое тестирование перед началом пассажирских перевозок подтвердило, что системы корабля обладают всесторонней осведомленностью об окружающей среде, подобно тому, как это делает капитан-человек.
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Эрик Нильссон, операционный менеджер компании Torghatten, пояснил, что паром оборудован рядом датчиков, включая радар, камеры, лазерный лидар и ультразвуковые сонары. Эти датчики собирают данные для обеспечения точного контроля курса. Нильссон подчеркнул, что система может быстро корректировать курс парома за доли секунды, приспосабливаясь к изменениям условий плавания или выявляя препятствия.
При длине 10 метров, MF Estelle может вместить до 30 пассажиров и стоит около 1,6 миллиона долларов. Стоимость билетов на паром составляет 3 евро в одну сторону.
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Torghatten планирует расширить производство этих инновационных паромов, сделав их доступными для использования не только в Швеции, но и на международном уровне. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между частными и государственными структурами при частичном финансировании со стороны Европейского Союза.

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По материалам:
Телеканал 24
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