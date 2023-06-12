Porsche показали сверхмощный электрический суперкар (фото) — Finance.ua

Porsche показали сверхмощный электрический суперкар (фото) 12.06.2023, 00:25 — Технологии&Авто

Porsche показали сверхмощный электрический суперкар (фото), Фото: Porsche

Porsche представили концепт-кар Mission X. Модель посвящена 75-летию компании и стала предвестником первого полностью электрического суперкара марки.

Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Porsche.

Серийный Porsche Mission X станет преемником знаменитых моделей 918 Spyder и Carrera GT. У обтекаемого карбонового купе классические пропорции суперкара со сдвинутым вперед салоном. Дверь поднимается вверх, а крыша прозрачная. Разработчики утверждают, что инновационная аэродинамика купе обеспечивает большую прижимную силу.

Фото: Porsche

Новый Porsche Mission X несколько компактнее своих предшественников — 4596 мм в длину, 1999 мм в ширину и 1199 мм в высоту при колесной базе 2728 мм.

В отделке салона совмещаются кожа и карбон. Внутри современный виртуальный приборный щиток сочетается с хронометром в старинном стиле.

Фото: Porsche

Показатели Porsche Mission X не раскрывают. Известно, что на каждый килограмм его массы приходится по 1 л. с., то есть мощность 900-вольтной силовой установки будет составлять не менее 1500 л. с. Кроме того, авторы утверждают, что суперкар побьет рекорд круга на автодроме Нюрбургринга.

Фокус По материалам:

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