Porsche показали сверхмощный электрический суперкар (фото) — Finance.ua
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Porsche показали сверхмощный электрический суперкар (фото)

Технологии&Авто
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Porsche показали сверхмощный электрический суперкар (фото)
Porsche показали сверхмощный электрический суперкар (фото), Фото: Porsche
Porsche представили концепт-кар Mission X. Модель посвящена 75-летию компании и стала предвестником первого полностью электрического суперкара марки.
Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Porsche.
Серийный Porsche Mission X станет преемником знаменитых моделей 918 Spyder и Carrera GT. У обтекаемого карбонового купе классические пропорции суперкара со сдвинутым вперед салоном. Дверь поднимается вверх, а крыша прозрачная. Разработчики утверждают, что инновационная аэродинамика купе обеспечивает большую прижимную силу.
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Новый Porsche Mission X несколько компактнее своих предшественников — 4596 мм в длину, 1999 мм в ширину и 1199 мм в высоту при колесной базе 2728 мм.
В отделке салона совмещаются кожа и карбон. Внутри современный виртуальный приборный щиток сочетается с хронометром в старинном стиле.
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Показатели Porsche Mission X не раскрывают. Известно, что на каждый килограмм его массы приходится по 1 л. с., то есть мощность 900-вольтной силовой установки будет составлять не менее 1500 л. с. Кроме того, авторы утверждают, что суперкар побьет рекорд круга на автодроме Нюрбургринга.

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По материалам:
Фокус
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