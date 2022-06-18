В США впервые за несколько месяцев подешевел бензин — Finance.ua
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В США впервые за несколько месяцев подешевел бензин

Сегодня 13:33Энергетика
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Цены на бензин в Соединенных Штатах впервые за два месяца пойдут вниз.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CBS News.
«Американские автолюбители могут ожидать незначительного облегчения, поскольку цены на бензин ожидает первое недельное падение за более чем два месяца, на фоне снижения цен на нефть и спада потребительского спроса», — говорится в материале.
По данным автоклуба AAA, средняя цена в США за галлон бензина в пятницу составила $5, тогда как во вторник достигла рекордной стоимости — 5,02 доллара за галлон. Это первое падение цены за последние 9 недель.
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«Если тенденции не изменятся, то ввиду ситуации на рынке в течение следующих недель цена может упасть до $4,75, а то и $4,55 за галлон», — отметил аналитик GasBuddy Патрик Де Гаан.
CBS отмечает, что Белый дом сейчас стремится снизить цену на горючее. Для этого администрация Байдена пытается способствовать увеличению производства в США, но это, по мнению аналитиков, не принесет немедленного облегчения.
Министр энергетики США Дженнифер Грангольм заявила, что Вашингтон работает над тем, «чтобы облегчить экономическую боль, вызванную высокими ценами на бензин». Правительство США использует ежедневно около 1 млн баррелей в день из Стратегического нефтяного резерва.
Как сообщалось, одним из последствий российской агрессии стал топливный кризис в Украине. До войны значительную часть потребностей в бензинах и дизтопливе страна удовлетворяла за счет поставок из россии и беларуси. В 2021 году 62% дизтоплива и 50% бензина поступало из рф и беларуси. Еще по 10% импортировали из Литвы и по морю. Теперь эти маршруты утрачены.
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По материалам: Укрінформ
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