В США согласовали рекордный оборонный бюджет: сколько средств предусмотрено для Украины — Finance.ua
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В США согласовали рекордный оборонный бюджет: сколько средств предусмотрено для Украины

Казна и Политика
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В США согласовали рекордный оборонный бюджет: сколько средств предусмотрено для Украины
В США согласовали рекордный оборонный бюджет: сколько средств предусмотрено для Украины
Сенат Конгресса США согласовал рекордный оборонный бюджет на 847,3 млрд долларов, включая 800 млн долларов на военную помощь Украине.
Об этом свидетельствует проект оборонного бюджета США.
«Наращивание помощи Украине и НАТО. Проект расширяет и модифицирует инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных 800 млн долларов помощи в 2023 финансовом году», — говорится в проекте.
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Этот проект может стать величайшим в истории США, если его одобрят конгрессмены и сенаторы, а затем подпишет президент Джо Байден.
Помимо помощи Украине, в проекте предусмотрено выделение 6 млрд долларов на сдерживание россии в Европе, а также в нем предлагается продлить запрет на военное сотрудничество с рф на пять лет и добиваться исключения москвы из международных организаций, в том числе из G20.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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