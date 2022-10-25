В США назвали сумму репараций, которые должен выплатить агрессор Украине — Finance.ua

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В США назвали сумму репараций, которые должен выплатить агрессор Украине

Казна и Политика
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В США назвали сумму репараций, которые должен выплатить агрессор Украине
В США назвали сумму репараций, которые должен выплатить агрессор Украине
россия должна в трибунале ответить за военные преступления и разрушения в Украине и выплатить от $750 миллиардов до $1 триллиона репараций.
Об этом заявил вице-президент Института мира США, экс-посол США в Украине Уильям Тейлор во время первого парламентского саммита международной Крымской платформы.
«россию надо осудить. Предстоит трибунал, репарации. Должны быть выплачены $750 миллиардов или даже до триллиона долларов для того, чтобы восстановить Украину, и по меньшей мере $300 миллиардов из них должны поступить из замороженных активов Центробанка россии, которые находятся в банках стран G7», — указал Тейлор.
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Ранее в сентябре министр юстиции Украины Денис Малюска заявлял, что за нанесенный российским вторжением ущерб Украина потребует от россии по меньшей мере 300 миллиардов долларов репараций.
Италия поможет Украине осуществить оценку ущерба окружающей среде от российской агрессии, а также будет способствовать подготовке соответствующего документа, который потребуется при получении репараций от россии.
В случае отказа россии платить репарации за нанесенный ущерб весь ущерб будет подсчитан и компенсирован через продажу арестованного российского имущества, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
ua.news
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