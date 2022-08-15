Какие шансы у Украины получить от рф компенсации — рассказывает министр юстиции — Finance.ua
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Какие шансы у Украины получить от рф компенсации — рассказывает министр юстиции

Казна и Политика
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Какие шансы у Украины получить от рф компенсации — рассказывает министр юстиции
Какие шансы у Украины получить от рф компенсации — рассказывает министр юстиции
Перспективы получить от россии репарации неплохие. Такое мнение в эксклюзивном интервью «Фактам» высказал министр юстиции Денис Малюска.
По убеждению министра, есть два основных пути. Первый — выиграть в войне, а затем применяется классический способ: проигравшая страна вынуждена это сделать. Однако это долгосрочный инструмент, его ключевым условием является наша радикальная победа в войне.
Другой инструмент. Если такой победы не произойдет, в смысле мы не захватим столицу или высшее политическое руководство, что более реалистично, тогда можем рассчитывать на репарации, которые будут осуществляться вне доброй воли рф. В данном случае речь может идти о конфискации российских активов, находящихся в странах Запада. Прежде всего золотовалютных резервов. Здесь мячик на поле западных партнеров: требуется политическое решение руководителей этих стран о направлении золотовалютных резервов на компенсацию ущерба, причиненного рф. Это возможно. Соответствующие инструменты есть.
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«Сейчас мы находимся в активных переговорах по конфискации российских активов, в частности, золотовалютных резервов. Для реализации данного инструмента нужно подписать международные договоры со странами, которіе их удерживают за границей. Речь идет о сотнях миллиардов долларов», — отмечает Денис Малюська.
В то же время глава Минюста добавляет, что конфискация золотовалютных резервов России имеет хорошие перспективы для воплощения в жизнь. Если война перейдет в долгосрочный формат, то этот сценарий будет реализован. То есть Украина получит доступ к данным средствам. Однако говорить, что так произойдет в ближайшее время или придется подождать, — это опять же вопрос политики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Факти
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