В США проверяют автомобили Honda из-за неисправности тормозов — Finance.ua

В США проверяют автомобили Honda из-за неисправности тормозов Сегодня 03:05 — Фондовый рынок

В США проверяют автомобили Honda из-за неисправности тормозов, Фото: sustainabilitymag.com

В Соединенных Штатах Америки регулятор начал проверку 250 712 автомобилей Honda Insight и Honda Passport из-за возможности непреднамеренной активации экстренного торможения.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно отчету регулятора, Управление по расследованию дефектов (ODI) получило 46 жалоб, включавших сообщения о трех авариях или пожарах и двух случаях травмирования водителей автомобилей Honda.

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По данным NHTSA, непреднамеренное включение системы автоматического экстренного торможения в транспортных средствах может увеличить риск столкновения, что приведет к травмам и повреждению имущества.

Первый этап расследования регулятора предполагает анализ полученных жалоб потребителей или сервисных бюллетеней автопроизводителя, подтверждающих наличие дефекта безопасности в указанных моделях Honda, говорится в материале.

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