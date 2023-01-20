В США обнародовали план стратегического надзора за помощью для Украины — Finance.ua

В США обнародовали план стратегического надзора за помощью для Украины Сегодня 11:39 — Казна и Политика

В США обнародовали план стратегического надзора за помощью для Украины

Офисы генеральных инспекторов Пентагона США, Государственного департамента и Агентства США по международному развитию обнародовали Совместный стратегический план надзора на 2023 финансовый год за помощью, которая выделяется Украине.

Об этом сообщает « Голос Америки ».

Конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол и Майк Роджерс — руководители комитетов по иностранным делам и вооруженным силам — вдогонку плана опубликовали собственное заявление в поддержку усиления надзора за помощью США Украине.

«Конгресс не может только выписывать чеки, мы также должны обеспечить прозрачность и эффективность использования американской помощи в соответствии с интересами национальной безопасности США. Мы приветствуем только что обнародованный Совместный стратегический план надзора Генеральных инспекторов. Мы ожидаем услышать от них выводы и рекомендации по усилию надзор за этими средствами и как своевременно пополнить запасы США», — говорится в заявлении.

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В то же время оба призвали США и союзников срочно дать Украине оружие, которое ей необходимо.

«Пришло время для правительств Байдена и Шольца последовать примеру наших британских и восточноевропейских союзников — танки Leopard, ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть одобрены без промедления», — считают конгрессмены.

По состоянию на 6 января 2023 года надзорные органы правительства США опубликовали 14 отчетов за период после начала полномасштабной войны, где изложены рекомендации по улучшению внутреннего контроля, снижению затрат и повышению эффективности работы.

Учитывая, что в Палате представителей получили большинство республиканцы, среди которых есть скептики поддержки Украины, считается, что в этом году будет больше активных дебатов относительно дополнительных расходов и будут более тщательно следить за помощью, выделяемой Украине.

Нынешний спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, представляющий Республиканскую партию, ранее критиковал демократов за нехватку контроля за помощью Украине и говорил, что больше «неограниченных чеков» для Украины не будет. В Демократической партии назвали это заявление попыткой «успокоить крайних правых».

Економічна Правда По материалам:

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