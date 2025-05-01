В США новый закон запрещает работать дальнобойщиком без знания английского языка — Finance.ua

В США новый закон запрещает работать дальнобойщиком без знания английского языка Сегодня 06:24 — Мир

В США новый закон запрещает работать дальнобойщиком без знания английского языка

Президент Дональд Трамп подписал указ, который обязывает уволить водителей грузовиков, не владеющих английским языком на должном уровне. Согласно информационному бюллетеню Белого дома, документ направлен на восстановление требований к владению английским как обязательного критерия безопасности на дорогах США.

Об этом пишет Freight Waves.

Решение отменяет изменения, внесенные в 2016 году администрацией Обамы, когда Федеральное управление по безопасности автоперевозок (FMCSA) перестало считать недостаточное знание языка основанием для устранения от работы.

Новый указ требует, чтобы водители, нарушающие стандарт владения английским (ELP), больше не могли выполнять обязанности, а министерству транспорта поручено пересмотреть выданные водительские права и ввести дополнительные меры контроля.

Решение поддержала Ассоциация независимых водителей (OOIDA). Ее президент Тодд Спенсер назвал его «долгожданным шагом здравого смысла», отмечая, что «дорожные знаки спасают жизнь, но только тогда, когда их понимают».

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По словам представителей организации, знание английского критически важно для безопасности как на федеральных трассах, так и в повседневной логистике.

Федеральные правила по-прежнему требовали, чтобы водители могли «читать и говорить на английском достаточно, чтобы понимать дорожные знаки, вести документацию и взаимодействовать с представителями власти». Однако в 2015 году Альянс по безопасности коммерческих транспортных средств (CVSA) проголосовал за исключение этого критерия, объяснив, что не смог доказать его прямого влияния на безопасность. В новом указе президент призывает CVSA обновить свои правила и снова включить знание английского в качестве официального критерия для прекращения работы водителя.

Центр транспортних стратегій По материалам:

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