В США назвали сумму, которую Украина ежемесячно тратит на войну с россией — Finance.ua

Говоря о проблемах, связанных с долгосрочными последствиями войны россии против Украины, Пауэр отметила, что путин «превращает в оружие продовольствие и гуманитарную помощь, используя их как инструмент войны в Украине, превращает в оружие глобальный голод и использует дезинформацию, пытаясь убедить развивающиеся страны, что причиной их проблем с продуктами питания являются санкции (западных стран против рф. — ред.)», а не действия самой россии, включающие блокаду украинского продуктового экспорта.
Справка Finance.ua:
Украине может понадобиться до 1 трлн евро (1,1 трлн долларов) посторонней помощи, чтобы возместить ущерб, причиненный вторжением россии.