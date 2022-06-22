В США назвали сумму, которую Украина ежемесячно тратит на войну с россией — Finance.ua

В США назвали сумму, которую Украина ежемесячно тратит на войну с россией

Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Из-за полномасштабной войны с Россией ежемесячные расходы Украины составляют 5-6 миллиардов долларов.

Об этом заявила глава USAID (Агентства США по международному развитию) Саманты Пауэр, пишет DW

«Среднемесячные расходы правительства, которое должно справляться с войной, по последним расчетам составляют около $5-6 млрд в месяц», — сказала Пауэр.

Она отметила, что это потрясающие расходы, и даже $7,5 млрд, которые администрация США готовится выделить как помощь Украине, не хватит, чтобы покрыть все нужды.

«Мы знаем, что этих денег не хватит, мы знаем, что в дальнейшем потребуется еще большая прямая бюджетная поддержка», — подчеркнула Пауэр.

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Говоря о проблемах, связанных с долгосрочными последствиями войны россии против Украины, Пауэр отметила, что путин «превращает в оружие продовольствие и гуманитарную помощь, используя их как инструмент войны в Украине, превращает в оружие глобальный голод и использует дезинформацию, пытаясь убедить развивающиеся страны, что причиной их проблем с продуктами питания являются санкции (западных стран против рф. — ред.)», а не действия самой россии, включающие блокаду украинского продуктового экспорта.

Справка Finance.ua:

Украине может понадобиться до 1 трлн евро (1,1 трлн долларов) посторонней помощи, чтобы возместить ущерб, причиненный вторжением россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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