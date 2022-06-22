Рада поддержала упрощение приватизации во время войны — Finance.ua

Рада поддержала упрощение приватизации во время войны

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Рада поддержала упрощение приватизации во время войны

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект № 7451 по упрощению приватизации во время войны, сообщается на сайте парламента.

Как говорится, за проект закона № 7451 за основу нардепы отдали 226 голосов «за».

Как сообщает нардеп, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в Telegram, документ включает в себя изменения в различные законодательные акты в части приватизации государственного и коммунального имущества, которые условно можно разделить на 2 группы.

К первой группе относятся изменения, действующие на период военного положения. А именно:

Не производятся аукционы по продаже объектов крупной приватизации и их выкуп. Не проводится приватизация объектов, расположенных в зоне боевых действий или приближенных к зоне боевых действий, перечень которых утверждается КМУ. Фонд госимущества ежемесячно подает в комитет ВРУ, который ведет вопросы приватизации, информацию о назначенных электронных аукционах, результатах продаж госимущества и предложения к законодательству. Документы, представляемые для участия в электронном аукционе, могут быть составлены в электронной форме и подписаны квалифицированными электронными подписями. Сведения о каждом участнике аукциона анонимны. Установлен размер гарантийного взноса на электронных аукционах объектов малой приватизации: 10 минимальных заработных плат для объектов, стартовая цена которых составляет от 1 до 500 тысяч гривен; 10% от стартовой цены объекта приватизации — для объектов, стартовая цена которых составляет более 500 тысяч гривен. Стартовая стоимость объекта определяется аукционной комиссией на уровне балансовой стоимости.

Ко второй группе изменений относятся те, которые не связаны с военным положением:

Установлено, что руководителем государственного унитарного предприятия (кроме предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности или относятся к перечню объектов крупной приватизации госсобственности), в отношении которого принято решение о приватизации, может быть назначено лицо по совместительству. Лицо может быть руководителем по совместительству одновременно не более чем на 5 государственных унитарных предприятиях, балансовая стоимость имущества ни одного из которых не превышает 100 млн грн. Установлено, что временно на период приватизации объектов спиртовой и ликероводочной отрасли ГП «Укрспирт» не препятствует продаже путем приватизации такого имущества. Если повторный аукцион со снижением стартовой цены не состоялся, то орган приватизации принимает решение о приватизации объекта путем выкупа непосредственно покупателю по предложенной цене, но не ниже стартовой цены, с учетом снижения стартовой цены на 50%.

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