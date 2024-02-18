В США на аукционе будут продавать лимузин президента (фото) — Finance.ua

В США на аукционе будут продавать лимузин президента (фото)
На аукционе Mecum, который состоится в Глендейле с 5 по 9 марта в США, выставили лимузин Chrysler Imperial Crown 1964 года. Эта машина обслуживала президента США Линдона Джонсона и супругу Джона Кеннеди, Жаклин.
Об этом сообщили на сайте аукционного дома.
В 1964 году выпустили всего 10 лимузинов Chrysler Imperial Crown. Дизайн автомобилей разрабатывало известное итальянское ателье Ghia.
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Сообщается, что Белый дом арендовал именно этот автомобиль у Chrysler за символическую сумму в 1 доллар в год. Поначалу им пользовалась жена Джона Кеннеди, Жаклин. Затем его передали Линдону Джонсону и авто даже участвовало в его инаугурации. Пробег авто составляет всего 24 300 км.
Огромный лимузин Chrysler Imperial Crown достигает 6,3 м в длину. Семиместный салон украшен кожей, деревом и дорогой шерстью. Оснащение включает кондиционер, электроприводы стеклоподъемников и перегородки между водителем и пассажирами.
Под капотом Chrysler Imperial Crown установлен 6,8-литровый V8 мощностью 340 л.с. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП, причем вместо рычага установлены кнопки.
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