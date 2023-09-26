В США купюру номиналом 10 тыс. долларов продали на аукционе за почти полмиллиона — Finance.ua
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В США купюру номиналом 10 тыс. долларов продали на аукционе за почти полмиллиона

Мир
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В США купюру номиналом 10 тыс. долларов продали на аукционе за почти полмиллиона
В США купюру номиналом 10 тыс. долларов продали на аукционе за почти полмиллиона, Фото: edition.cnn.com
Редкую купюру номиналом 10 000 долларов, датируемую временами Великой депрессии, продали на аукционе в США за 480 000 долларов.
Об этом сообщает CNN.
Бостонская банкнота, на которой изображен министр финансов тех времен, возглавила валютный аукцион Long Beach Expo после продажи за рекордную сумму 22 сентября.
Банкнота Федеральной резервной системы, выпущенная в 1934 году, была сертифицирована Гарантией бумажных денег (PMG) и получила класс исключительного качества бумаги (EPQ), согласно информации аукционного дома Heritage Auctions.
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По словам вице-президента по валютным операциям Heritage Auctions Дастина Джонсона, купюры большого номинала всегда вызывали заинтересованность коллекционеров всех уровней. Поэтому банкнота в 10 000 долларов считается одной из самых редких и дорогих. Пока она уступает по цене только золотому сертификату на 100 000 долларов, выпущенному в 1934 году.
За прошлые годы нашли всего 18 экземпляров.
Купюра в 10 000 долларов была банкнотой самого высокого номинала, когда-либо находившегося в публичном обращении. Купюра номиналом 100 000 долларов использовалась только для перевода средств между банками Федерального резерва.

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