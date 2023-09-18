Расческа за 189 000 долл.: личные вещи Фредди Меркьюри были проданы на аукционе за 50,4 млн долл. (фото) — Finance.ua

Расческа за 189 000 долл.: личные вещи Фредди Меркьюри были проданы на аукционе за 50,4 млн долл. (фото) Сегодня 18:00 — Мир

Расческа за 189 000 долл.: личные вещи Фредди Меркьюри были проданы на аукционе за 50,4 млн долл. (фото)

Sotheby’s выставил на аукцион 1400 вещей легендарного Фредди Меркьюри и объявил в пресс-релизе невероятную сумму аукциона. Об этом сообщает издание People.

Среди предметов, ушедших с молотка, были рояль Yahama от Mercury и серебряная расческа для усов Tiffany & Co. Расческа была продана за 189 000 долларов США, что значительно превысило предыдущую аукционную оценку от 500 до 750 долларов.

Пианино Меркьюри было продано за 2,2 миллиона долларов, это рекорд для пианино композитора, сообщает Sotheby’s. Инструмент бывшего фронтмена Queen использовался для написания многих известнейших хитов группы, в том числе «Bohemian Rhapsody», а рукописный текст песни также принес колоссальные 1,7 миллиона долларов США. 13-страничный документ содержал рабочее название трека Mongolian Rhapsody и чередование строк текста и музыки.

Серебряный браслет со змеей, который носил Меркьюри в музыкальном клипе «Bohemian Rhapsody» в 1975 году, продали за 881 717 долларов — по данным Sotheby’s, это рекорд для ювелирного изделия, принадлежащего рок-звезде.

Редкий сохранившийся школьный учебник с подписью Фредерика Булсары на лицевой стороне также продан за 88 786 долларов. Меркьюри родился как Фаррох Булсар на Занзибаре в 1946 году.

Предметы были частью выставки Sotheby’s «Фредди Меркьюри: собственный мир», которая проходила в Лондоне в течение месяца и включала в себя шесть дней аукционов.

Почти 42 000 заявок были размещены в течение шести дней от претендентов из 76 стран на частные вещи звезды, которых никогда ранее не видели.

Меркьюри оставил все свое имущество своей первой любви и близкой подруге Мэри Остин. В апреле Остин, которая более 30 лет ухаживала за вещами в бывшем доме Меркьюри в саду Лодж в Кенсингтоне, Лондон, рассказала, почему настало время отпустить вещи.

«В течение многих лет я имела радость и привилегию жить в окружении всего того замечательного, что Фредди искал и так любил. Но прошли годы, и для меня настало время принять трудное решение закрыть этот очень особый раздел в моей жизни», — сказала Остин в пресс-релизе Sotheby’s.

«Для меня было важно сделать это так, чтобы Фредди понравился, и не было ничего, что он любил больше, чем аукцион. Фредди был невероятным и умным коллекционером, который показал нам, что красоту, веселье и общение можно найти во всем. Я надеюсь, что это прекрасная возможность поделиться всеми многочисленными гранями Фредди, как публичными, так и частными, и мир больше поймет и отметит уникальный и прекрасный дух», — добавила она.

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