В США инженеры создали бионическую руку с чувством осязания — Finance.ua

В США инженеры создали бионическую руку с чувством осязания 11.03.2025, 00:16 — Технологии&Авто

В США инженеры создали бионическую руку с чувством осязания

Инженеры из Университета Джона Гопкинса создали уникальный бионический протез руки, который может адаптировать хват под разные предметы и передавать чувство осязания.

Об этом сообщает Science Daily.

Отмечается, что его технология позволяет владельцам не только держать хрупкие или мягкие вещи, но и получать обратную связь, подобную тому, как это делает человеческая нервная система.

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По словам разработчиков, устройство функционирует на основе мышечных сигналов, которые передают информацию в «мозг» протеза, помогая ему определять форму, текстуру и стабильность предметов.

«Если вы держите чашку кофе, откуда вы знаете, что сейчас уроните ее? Ваша ладонь и кончики пальцев посылают сигналы мозгу о том, что чашка ускользает. Наша система основана на нейронных сигналах — она моделирует осязательные рецепторы руки для создания нервных сообщений, чтобы „мозг“ протеза, или его компьютер, понимал, является ли предмет горячим или холодным, мягким или жестким, не ускользает ли он из руки», — объясняет руководитель исследования профессор Нитиш Такор.

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Протез оснащен многопальцевой системой с гибкими суставами, сенсорными датчиками и внутренним скелетом, отпечатанным на 3D-принтере. Во время испытаний он с высокой точностью распознал и манипулировал 15 разными предметами, включая пластиковые стаканы, мягкие игрушки, картонные коробки и металлические бутылки с водой.

Создатели отмечают, что еще работают над усовершенствованием протеза. Дальнейшие разработки будут направлены на улучшение силы хвата, расширение сенсорных возможностей и использование новых материалов.

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