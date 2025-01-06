Ученые создали инновационных роботов-гуманоидов, которые имитируют человеческие движения — Finance.ua
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Ученые создали инновационных роботов-гуманоидов, которые имитируют человеческие движения

Технологии&Авто
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Польская компания Clone Robotics представила своего первого полномасштабного гуманоида под названием Clone Alpha. Этот робот оснащен синтетическими органами и искусственными мышцами, воспроизводящими функции скелетной, мышечной, сосудистой и нервной систем человека.
Clone Robotics специализируется на создании биомеметических роботов, имитирующих силу и ловкость человеческого тела. Компания, основанная в 2021 году, уже разработала роботизированную руку, которая способна выполнять точные и сложные движения.
Робот использует запатентованную технологию искусственных мышц Myofiber, которая обеспечивает быструю реакцию (менее 50 мс), значительную силу сокращения и эффективную работу. Скелет гуманоида включает в себя все 206 костей человеческого тела с подвижными суставами, искусственными связками и сухожилиями.
Система управления роботом оснащена 4 камерами глубины, 70 инерционными сенсорами обратной связи в суставах и 320 датчиками давления для контроля мышц. Движения координируются благодаря NVIDIA Jetson Thor GPU, работающей с собственной моделью Cybernet.
Хотя компания еще не продемонстрировала полностью функционального робота Clone Alpha, отдельные компоненты уже подтвердили эффективность биомиметического подхода. Успешное масштабирование этой технологии станет ключевым этапом в создании гуманоидов нового поколения.
По материалам:
internetua.com
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