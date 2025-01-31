В США художники могут получить авторские права на работы, созданные ИИ. Каковы условия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В США художники могут получить авторские права на работы, созданные ИИ. Каковы условия

Технологии&Авто
10
В США художники могут получить авторские права на работы, созданные ИИ. Каковы условия
В США художники могут получить авторские права на работы, созданные ИИ. Каковы условия
Художники из США могут претендовать на авторские права на работы, созданные с помощью инструментов с искусственным интеллектом, если в работе задействовали «достаточно человеческого творчества».
Об этом говорится в докладе Управления по авторским правам США, передает The Hill.
Система не будет общей. Управление авторского права заявило, что будет принимать решение, давать ли авторские права художнику, отдельно в каждом случае — для этого будут изучать степень человеческого вклада и творчества в каждой работе. И только после этого последует решение: авторское право может быть полным или частичным.
Однако работа, полностью созданная ИИ, не будет защищена авторским правом. Речь идет о работах, которые создал чат-бот или система искусственного интеллекта по чьему-то запросу.
Читайте также
Несмотря на развитие технологий искусственного интеллекта, Управление решило, что действующие законы об авторском праве «являются адекватными и соответствующими», поэтому дополнительных законов не требуется.
«Закон об авторском праве уже давно адаптировался к новым технологиям и может позволить в каждом конкретном случае определить, отражают ли результаты, сгенерированные искусственным интеллектом, достаточный человеческий вклад, чтобы гарантировать защиту авторских прав», — говорится в отчете.

Читайте также: DeepSeek как альтернатива ChatGPT: в чем революционность этой модели ИИ

  • В октябре прошлого года более 10 500 музыкантов, актеров и других художников подписали открытое письмо против искусственного интеллекта (ИИ). Речь шла о том, что OpenAI и другим технологическим компаниям требуются тексты, изображения, видео и прочие материалы. Это необходимо для подготовки алгоритмов, благодаря которым работают чаты и другие системы ИИ. Впрочем, эти данные часто берут из интернета без согласия авторов и без компенсации для них.
  • Среди подписантов были бывший член группы ABBA Бьерн Ульвеус, Роберт Смит из The Cure и Том Йорк и другие музыканты из Radiohead. Обращение также поддержали нобелевский лауреат по литературе Кадзуо Ишигуро, актеры Джулианна Мур, Кевин Бэйкон и Розарио Довсон.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.