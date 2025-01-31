В США художники могут получить авторские права на работы, созданные ИИ. Каковы условия — Finance.ua

В США художники могут получить авторские права на работы, созданные ИИ. Каковы условия Сегодня 05:25 — Технологии&Авто

В США художники могут получить авторские права на работы, созданные ИИ. Каковы условия

Художники из США могут претендовать на авторские права на работы, созданные с помощью инструментов с искусственным интеллектом, если в работе задействовали «достаточно человеческого творчества».

Об этом говорится в докладе Управления по авторским правам США, передает The Hill.

Система не будет общей. Управление авторского права заявило, что будет принимать решение, давать ли авторские права художнику, отдельно в каждом случае — для этого будут изучать степень человеческого вклада и творчества в каждой работе. И только после этого последует решение: авторское право может быть полным или частичным.

Однако работа, полностью созданная ИИ, не будет защищена авторским правом. Речь идет о работах, которые создал чат-бот или система искусственного интеллекта по чьему-то запросу.

Несмотря на развитие технологий искусственного интеллекта, Управление решило, что действующие законы об авторском праве «являются адекватными и соответствующими», поэтому дополнительных законов не требуется.

«Закон об авторском праве уже давно адаптировался к новым технологиям и может позволить в каждом конкретном случае определить, отражают ли результаты, сгенерированные искусственным интеллектом, достаточный человеческий вклад, чтобы гарантировать защиту авторских прав», — говорится в отчете.

В октябре прошлого года более 10 500 музыкантов, актеров и других художников подписали открытое письмо против искусственного интеллекта (ИИ). Речь шла о том, что OpenAI и другим технологическим компаниям требуются тексты, изображения, видео и прочие материалы. Это необходимо для подготовки алгоритмов, благодаря которым работают чаты и другие системы ИИ. Впрочем, эти данные часто берут из интернета без согласия авторов и без компенсации для них.

Среди подписантов были бывший член группы ABBA Бьерн Ульвеус, Роберт Смит из The Cure и Том Йорк и другие музыканты из Radiohead. Обращение также поддержали нобелевский лауреат по литературе Кадзуо Ишигуро, актеры Джулианна Мур, Кевин Бэйкон и Розарио Довсон.

theБабель По материалам:

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