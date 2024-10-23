В США Honda отзывает более 720 тысяч автомобилей из-за проблемы с топливным насосом — Finance.ua
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В США Honda отзывает более 720 тысяч автомобилей из-за проблемы с топливным насосом

Технологии&Авто
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В США Honda отзывает более 720 тысяч автомобилей из-за проблемы с топливным насосом
В США Honda отзывает более 720 тысяч автомобилей из-за проблемы с топливным насосом
Компания Honda отзывает более 720 800 автомобилей в США из-за опасений, что топливный насос высокого давления может треснуть и вызвать утечку топлива.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национальной администрации по безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Отзыв касается некоторых автомобилей моделей Accord, CR-V Hybrid и Honda Civic 2023−2025 года выпуска, отметили в NHTSA.
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Повреждение топливного насоса и последующая утечка топлива при наличии источника возгорания может увеличить риск возникновения пожара.
Напомним, 10 октября стало известно, что Honda отзывает около 1,7 миллиона автомобилей в США из-за проблем с рулевым управлением, что может увеличить риск аварии.
По материалам:
Укрінформ
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