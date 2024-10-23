В США Honda отзывает более 720 тысяч автомобилей из-за проблемы с топливным насосом — Finance.ua

В США Honda отзывает более 720 тысяч автомобилей из-за проблемы с топливным насосом Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

В США Honda отзывает более 720 тысяч автомобилей из-за проблемы с топливным насосом

Компания Honda отзывает более 720 800 автомобилей в США из-за опасений, что топливный насос высокого давления может треснуть и вызвать утечку топлива.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национальной администрации по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Отзыв касается некоторых автомобилей моделей Accord, CR-V Hybrid и Honda Civic 2023−2025 года выпуска, отметили в NHTSA.

Читайте также Honda презентовала городской электроскутер (фото)

Дилеры бесплатно проверят и заменят топливный насос высокого давления в определенных машинах.

Повреждение топливного насоса и последующая утечка топлива при наличии источника возгорания может увеличить риск возникновения пожара.

Напомним, 10 октября стало известно, что Honda отзывает около 1,7 миллиона автомобилей в США из-за проблем с рулевым управлением, что может увеличить риск аварии.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.