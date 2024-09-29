Honda презентовала городской электроскутер (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Honda презентовала городской электроскутер (фото)

Технологии&Авто
25
Honda презентовала городской электроскутер (фото)
Honda презентовала городской электроскутер (фото), Фото: Honda
Возможно, электрическая мобильность имеет смысл не во всех случаях, но она имеет смысл в пределах городских джунглей. Если вам требуется максимально экономичный транспорт для передвижения по городу, то электромобиль может выглядеть не лучшим вариантом в плане выгодности, но электроскутер — звучит беспроигрышно. Honda как раз представила скутер EM1 e, который может стать эталонным в своем сегменте.
Об этом сообщает Ride Apart.
Honda делает ставку на скутеры, поскольку в последние годы она демонстрировала кучу электрических скутеров. Особо сосредоточившись на Азии, японская компания сначала выпускает новый двухколесный транспорт на Филиппинах.
Фото: Honda
Фото: Honda
EM1 e: имеет небольшой запас хода в 48 километров, но оснащен аккумуляторами, которые можно изменять в считаные секунды.
Здесь использован компактный и мощный аккумулятор Honda Mobile Power Pack e: емкостью 26,1 Аh, эргономично разработанный для легкой замены.

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

Он устанавливается под сиденьем скутера и весит 10 килограммов, что позволяет практически любому легко поднять и поменять его.
Более того, EM1 e: поставляется с собственным зарядным устройством под названием Honda Power Pack Charger e, который совместим с большинством бытовых розеток и обещает время полной зарядки в течение шести часов.
Ожидается, что Honda в ближайшее время запустит станции замены батарей, но, конечно, все будет зависеть от спроса на EM1 e:.
По материалам:
Мета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.