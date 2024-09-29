Honda презентовала городской электроскутер (фото) — Finance.ua

Honda презентовала городской электроскутер (фото) 29.09.2024, 01:21 — Технологии&Авто

Honda презентовала городской электроскутер (фото), Фото: Honda

Возможно, электрическая мобильность имеет смысл не во всех случаях, но она имеет смысл в пределах городских джунглей. Если вам требуется максимально экономичный транспорт для передвижения по городу, то электромобиль может выглядеть не лучшим вариантом в плане выгодности, но электроскутер — звучит беспроигрышно. Honda как раз представила скутер EM 1 e, который может стать эталонным в своем сегменте.

Об этом сообщает Ride Apart.

Honda делает ставку на скутеры, поскольку в последние годы она демонстрировала кучу электрических скутеров. Особо сосредоточившись на Азии, японская компания сначала выпускает новый двухколесный транспорт на Филиппинах.

Фото: Honda

EM 1 e: имеет небольшой запас хода в 48 километров, но оснащен аккумуляторами, которые можно изменять в считаные секунды.

Здесь использован компактный и мощный аккумулятор Honda Mobile Power Pack e: емкостью 26,1 Аh, эргономично разработанный для легкой замены.

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Он устанавливается под сиденьем скутера и весит 10 килограммов, что позволяет практически любому легко поднять и поменять его.

Более того, EM 1 e: поставляется с собственным зарядным устройством под названием Honda Power Pack Charger e, который совместим с большинством бытовых розеток и обещает время полной зарядки в течение шести часов.

Ожидается, что Honda в ближайшее время запустит станции замены батарей, но, конечно, все будет зависеть от спроса на EM 1 e:.

Мета По материалам:

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