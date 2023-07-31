В США боятся, что Илон Маск запустит собственную криптовалюту — Finance.ua

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В США боятся, что Илон Маск запустит собственную криптовалюту

Технологии&Авто
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В США боятся, что Илон Маск запустит собственную криптовалюту
В США боятся, что Илон Маск запустит собственную криптовалюту
Новый законопроект, направленный на регулирование стейблкоинов, столкнулся с негативом в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Некоторые законодатели опасаются, что закон может позволить техномиллиардерам, таким как Илон Маск, запустить собственные стейблкоины и доминировать на мировом платежном рынке.
Законопроект, поданный конгрессменом Доном Бэйером, потребует от эмитентов стейблкоинов заключить банковский контракт, соблюдать правила ФРС и получить одобрение от Министерства финансов и Федерального агентства по страхованию депозитов. Законопроект также имеет целью предотвратить использование стейблкоинов для незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.
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Впрочем, некоторые члены Комитета утверждают, что законопроект «слишком широк» и может препятствовать инновациям и конкуренции в криптовалютной индустрии. Они также опасаются, что новый закон может предоставить технологическим гигантам несправедливое преимущество благодаря ресурсам и влиянию.
Глава Комитета по финансовым услугам Максин Уотерс опасается, что законопроект может позволить компании Илона Маска «Twitter X» выпустить собственный стейблкоин и стать глобальным провайдером платежей.
Уотерс назвала это «страшным предложением» и призвала своих коллег-республиканцев пересмотреть свое отношение к законопроекту. «Таким образом мы можем передать ключи от нерегулируемого рынка Марку Цукербергу, которому предъявлены обвинения в неуважении к Конгрессу. Все из-за того, как Facebook реагировал на скандалы, связанные с конфиденциальностью персональных данных», — подчеркнул член Комитета Патрик МакГенри.
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По материалам:
noworries
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