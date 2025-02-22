В SoftServe назвали наиболее востребованные вакансии в ІТ — Finance.ua
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В SoftServe назвали наиболее востребованные вакансии в ІТ

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В SoftServe назвали наиболее востребованные вакансии в ІТ
В SoftServe назвали наиболее востребованные вакансии в ІТ
В 2024 году украинский рынок IT несколько стабилизировался — об этом свидетельствует активный наем специалистов и рост зарплат в ключевых направлениях.
Компания SoftServe, входящая в пятерку крупнейших в Украине, рассказала, сколько наняли джунов и каких проектов было больше всего в 2024 году.
Мощное развитие генеративного искусственного интеллекта стало в 2024 году возможностью построить новую экспертизу и расширить портфолио сервисов.
Компания начала работать с 247 новыми заказчиками, что на 134% больше, чем в 2023 году. Общее количество активных проектов, над которыми работали разработчики — 1461.

Какие актуальные вакансии

Было открыто большое количество вакансий, в том числе для разработчиков уровня middle и senior, а также специалистов в Data Science и Big Data.
«Особый спрос фиксировали на аналитиков данных и экспертов по работе с искусственным интеллектом. Компания также активно нанимала начинающих: всего за год в отрасль пришло более 700 новых специалистов, из которых 237 — уровня trainee/junior», — сообщили в пресс-службе SoftServe.

Уровень зарплат

Что касается заработных плат, то в 2024 году наблюдается тенденция к их росту в отдельных сферах. Наибольшее повышение произошло для разработчиков среднего и старшего уровня, а также специалистов, работающих с Big Data.
Кроме того, компания ввела дополнительные бонусные программы и мотивационные выплаты для сотрудников, вовлеченных в критические проекты.

Справка Finance.ua:

  • Согласно результатам опроса DOU, Engineering Managers остаются специалистами с высокими зарплатами, их медиана составляет $6000. Несколько ниже медиана у Chief Product Officer ($5500).
  • Далее в рейтинге зарплат — специалисты высокого уровня в Product Management: Head of Product ($4750), Product Owner ($4400), Team Lead Product Manager ($4400) и Senior Product Manager ($4250). Похожие медианы у Delivery Manager ($4500) и Program Manager ($4200).
  • К слову, объем годового ІТ-экспорта в 2024-м второй раз за последние годы не вырос, а упал — более чем на 4%. Также снизилась доля IT в общем экспорте услуг.
По материалам:
Телеканал 24
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