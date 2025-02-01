В соцсети Threads начали тестировать рекламу — Finance.ua

В соцсети Threads начали тестировать рекламу
Соцсеть Threads — конкурент платформы X — начала тестировать рекламу с выбранными брендами в США и Японии. Она собирает отзывы пользователей, прежде чем распространять этот эксперимент на рынки других стран.
Об этом сообщает TechCrunch.
«Мы знаем, что будет много отзывов о том, как нам подходить к рекламе, и мы заботимся, чтобы она выглядела как публикации Threads, которые вы считаете уместными и интересными», — сказал руководитель Instagram Адам Моссери.
Как будет выглядеть реклама в Threads
Рекламные объявления будут иметь отметку «Спонсировано», когда появляются в ленте.
Также пользователи могут управлять темами рекламы, а также сообщать о рекламе.
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Корпорация Meta запустила Threads в 2023 году и поначалу сосредоточилась на росте количества пользователей.
По состоянию на декабрь 2024 года у Threads было 100 миллионов активных пользователей.
Теперь Meta хочет начать использовать преимущества роста Threads с помощью эксперимента с новой рекламой.
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