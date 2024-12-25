В Threads ежедневно более 100 миллионов активных пользователей — Finance.ua

В Threads ежедневно более 100 миллионов активных пользователей Сегодня 23:12 — Технологии&Авто

В Threads ежедневно более 100 миллионов активных пользователей

Социальная сеть Threads, созданная компанией Meta в качестве альтернативы Twitter, продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста. Число ежедневных активных пользователей платформы превысило 100 миллионов. Это значительное достижение для сервиса, запущенного всего несколько месяцев назад.

Об этом сообщил генеральный директор Марк Цукерберг.

Причины бурного роста

Такой быстрый рост Threads связывается с рядом факторов, включая отток пользователей из конкурирующей социальной сети X и активную работу разработчиков над улучшением функциональности платформы.

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В последние месяцы Threads получил ряд новых функций, таких как пользовательские ленты, упрощенная регистрация для новых пользователей и возможность настройки ленты по умолчанию.

Конкуренция с Bluesky

Стоит отметить, что Threads не единственная социальная сеть, которая выигрывает от изменений на рынке.

Конкурирующая платформа Bluesky также демонстрирует значительный рост числа пользователей. Однако Threads пока остается лидером в этой гонке.

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Успех Threads свидетельствует о том, что пользователи активно ищут новые социальные сети, отвечающие их потребностям.

Компания Meta, в свою очередь, продолжает инвестировать в развитие своей новой платформы, ставя перед собой амбициозные цели.

НВ По материалам:

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