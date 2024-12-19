Threads работает над запланированными публикациями — Finance.ua

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Threads работает над запланированными публикациями

Технологии&Авто
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Threads работает над запланированными публикациями
Threads работает над запланированными публикациями
Threads анонсирует еще одну немаловажную новую функцию до конца года. Приложение в скором времени начнет тестировать возможность для пользователей планировать публикации заранее, согласно обновлению от исполнительного директора Meta Адама Моссери (Adam Mosseri).
Моссери поделился скриншотом будущей функции, на котором изображен простой инструмент для установления даты и времени публикации сообщения в редакторе сообщений Threads. Интересно, что Моссери сказал, что пользователи смогут планировать только новые посты, а не ответы на существующие, поскольку компания хочет продолжать отдавать приоритет «общению в реальном времени». Хотя он не сообщил, когда этот инструмент может быть запущен шире, он сказал, что эта функция была в работе в течение нескольких месяцев, так что, вероятно, Meta планирует выпустить ее в более широком масштабе в какой-то момент.
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Возможность планировать посты будет особенно полезна брендам, авторам и другим, кто использует сервис для управления профессиональными аккаунтами. Хотя уже существуют сторонние инструменты, позволяющие планировать публикации, многие требуют платную подписку.
Планирование постов — это последний признак того, что Meta стремится добавить больше функций, ориентированных на бренды, бизнес и других профессионалов в сфере социальных сетей, в приложение с 300 миллионами пользователей. Ранее в этом месяце сервис начал тестировать пост-аналитику. Обе функции могут пригодиться, когда Meta решит включить рекламу на платформе — по слухам, это произойдет в следующем месяце.
По материалам:
expert.ua
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