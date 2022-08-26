В СНБО опровергли главные фейки о повышении цен на коммунальные услуги — Finance.ua

В СНБО опровергли главные фейки о повышении цен на коммунальные услуги Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Среди населения распространяются фейки о повышении тарифов на коммунальные услуги. В Центре противодействия дезинформации собрали их и опровергли, ссылаясь на законодательство.

В ведомстве привели три самых распространенных фейка о повышении тарифов на коммунальные услуги:

Фейк: «осенью для населения повысятся тарифы на тепло вдвое!»

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 2479-IX от 29.07.2022 г., которым предусмотрено установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

Фейк: «да, этот мораторий действует только до конца года, а потом „заплатите“ за все месяцы!»

Законом введен мораторий в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, и запрещается повышение тарифов для населения.

Фейк: «а о поставках газа забыли! Сейчас все в „платежку“ включат.»

Объяснение: Кроме запрета на повышение тарифов за услуги на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды, мораторий действует также на услуги по распределению природного газа.

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