В СНБО опровергли главные фейки о повышении цен на коммунальные услуги — Finance.ua
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В СНБО опровергли главные фейки о повышении цен на коммунальные услуги

Казна и Политика
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Среди населения распространяются фейки о повышении тарифов на коммунальные услуги. В Центре противодействия дезинформации собрали их и опровергли, ссылаясь на законодательство.
В ведомстве привели три самых распространенных фейка о повышении тарифов на коммунальные услуги:
  • Фейк: «осенью для населения повысятся тарифы на тепло вдвое!»
Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 2479-IX от 29.07.2022 г., которым предусмотрено установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.
  • Фейк: «да, этот мораторий действует только до конца года, а потом „заплатите“ за все месяцы!»
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Законом введен мораторий в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, и запрещается повышение тарифов для населения.
  • Фейк: «а о поставках газа забыли! Сейчас все в „платежку“ включат.»
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Объяснение: Кроме запрета на повышение тарифов за услуги на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды, мораторий действует также на услуги по распределению природного газа.
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По материалам:
Судебно-юридична газета
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