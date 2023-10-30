В случае блэкаутов не будут отключать бизнес, который импортирует электроэнергию из ЕС, — Кабмин — Finance.ua
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В случае блэкаутов не будут отключать бизнес, который импортирует электроэнергию из ЕС, — Кабмин

Энергетика
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В случае блэкаутов не будут отключать бизнес, который импортирует электроэнергию из ЕС, — Кабмин
В случае блэкаутов не будут отключать бизнес, который импортирует электроэнергию из ЕС, — Кабмин
Кабмин постановил, что предприниматели, которые импортируют электроэнергию из-за границы, не останутся без света в случае блэкаутов. В частности, это касается и почасовых отключений по графику.
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кабинет Министров Украины принял Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях правового режима военного положения в Украине. Согласно ему бизнес, который импортирует определенную долю электроэнергии из ЕС, гарантируется бесперебойная поставка электричества.
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Таких предпринимателей не затронут графики ограничения потребления, почасовые отключения, аварийные отключения. Однако действует условие — потребление ими электроэнергии не будет превышать определенные объемы.
«Этим решением создаются предпосылки для уменьшения недостаточности генерирующих мощностей путем привлечения импорта электроэнергии из стран ЕС. Это нужно для обеспечения операционной безопасности объединенной энергетической системы Украины. Она может возникнуть из-за массированных российских обстрелов объектов критической энергетической инфраструктуры», — сообщил Мельничук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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