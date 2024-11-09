В следующем году Google выпустит два обновления Android — Finance.ua

В следующем году Google выпустит два обновления Android
Американская компания Google планирует в следующем году презентовать два обновления операционной системы Android.
Об этом сообщает GSM Arena.
Отмечается, что окончательная версия Android 16 выйдет во втором квартале следующего, 2025 года, то есть между апрелем и июнем.
В компании объяснили, что делают это «для лучшего согласования с графиком запуска устройств в экосистеме Android».
Среди прочего в Google заявили, что в 2025 году будет также второй выпуск обновления операционной системы Android.
Этот выпуск состоится в четвертом квартале (октябрь-декабрь) и будет незначительным. Вероятно, речь может идти об Android 16.1.
Отмечается, что в августе компания представила семью смартфонов Pixel 9 с Android 14, хотя Google уже тогда работал над Android 15, который в конце концов вышел пару недель назад.
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