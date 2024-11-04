Google выпустил большое обновление с новыми функциями ИИ — Finance.ua

Google выпустил большое обновление с новыми функциями ИИ Сегодня 23:29 — Технологии&Авто

Google выпустил большое обновление с новыми функциями ИИ

Google анонсировала обновление ChromeOS 130, которое предлагает пользователям хромбуков расширенные возможности искусственного интеллекта и функциональные новинки для производительности и удобства.

Об этом сообщили в пресс-службе Google.

Основные новшества

Функция быстрой вставки: С помощью специальной клавиши или комбинации клавиш Launcher + f можно быстро вставлять символы, эмодзи, GIF-файлы и ссылки на Google Диск, а также быстро вычислять значения и переводить единицы. Поначалу эта функция доступна только на Samsung Galaxy Chromebook Plus, но в 2025 году ее постепенно прибавят в другие модели.

Режим Focus on ChromeOS: Этот инструмент помогает минимизировать отвлечение и настроить сосредоточенное рабочее пространство. Пользователи могут задавать периоды концентрации, активировать режим Не беспокоить и даже создавать списки задач Google Tasks. Можно также настроить звуковые эффекты или фоновую музыку с YouTube Music (по подписке) для более глубокого погружения в работу.

Предложения файлов в Tote: Обновленный раздел Tote автоматически предлагает файлы, которые могут быть полезны в текущей работе, и позволяет закреплять файлы на панели для легкого доступа, даже в режиме оффлайн. Теперь можно просматривать также отмеченные звездочкой файлы Google Диска, не подключаясь к интернету.

Welcome Recap: При перезапуске Chromebook Welcome Recap автоматически открывает все приложения и вкладки, открытые в предыдущем сеансе, предоставляет информацию о прогнозе погоды, будущих событиях в календаре и последних вкладках с других устройств, синхронизированных с Google Drive.

Микрофон студийного качества: Новая функция шумоподавления значительно улучшает звук встроенного микрофона благодаря профессиональным алгоритмам шумопонижения и дереверберации, воспроизводя более чистый, более сбалансированный звук даже в шумных условиях.

Recorder с ИИ: Новое приложение Google Recorder автоматически создает транскрипции с распознаванием говорящих, а также краткое изложение записи для более легкого поиска содержимого и отметок. Это полезно для записи встреч, лекций или аудиозаметок.

Эффекты внешнего вида видеовызовов: Теперь во время видеовызовов в ChromeOS доступны фильтры, позволяющие менять внешний вид пользователей (доступно только на Chromebook Plus).

Управление конфиденциальностью: Пользователи теперь имеют более простой доступ к элементам управления конфиденциальностью на уровне ОС для настройки использования камеры и микрофона, что позволяет обеспечить более контролируемую среду.

Поддержка нескольких календарей: ChromeOS 130 позволяет просматривать события из разных календарей Google в едином интерфейсе, обеспечивая удобную навигацию среди нескольких расписаний.

Управление яркостью дисплея и клавиатуры: Пользователи могут настраивать яркость клавиатуры и дисплея непосредственно в настройках. Для устройств, поддерживающих RGB, в настройках отображается меню с выбором цвета клавиатуры.

Помогите мне читать: Функция на основе ИИ, предоставляющая краткие изложения текста и ответы на вопросы пользователя относительно просматриваемого им текста. Это помогает быстро найти нужную информацию и понимать сущность длинных текстов.

Режим «Картинка в картинке» (PiP): Теперь видео в окне PiP можно временно «складывать» сбоку, освобождая место на экране для других задач, и менять размер PiP двойным касанием, что добавляет гибкости для просмотра в многозадачном режиме.

Отмечается, обновление ChromeOS 130 создано для повышения производительности пользователей, предоставления лучших инструментов конфиденциальности и создания более удобной среды для работы и обучения.

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