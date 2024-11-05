Google разрешил управление умным домом через приложение Gemini — Finance.ua

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Google разрешил управление умным домом через приложение Gemini

Технологии&Авто
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Google разрешил управление умным домом через приложение Gemini
Google разрешил управление умным домом через приложение Gemini
Google добавил расширение Google Home в приложение Gemini, что позволит пользователям управлять своим умным домом, напрямую общаясь с помощником на базе искусственного интеллекта.
Об этом сообщает The Verge.
Новую функцию можно использовать для управления освещением, климат-контролем, телевизорами, динамиками и другими устройствами. Например, с помощью запроса «Обустрой столовую для романтического свидания» можно отрегулировать освещение, а фраза «Помоги мне убрать на кухне» — включит пылесос. Ранее в таких случаях Gemini открывал Google Assistant.
Google разрешил управление умным домом через приложение Gemini
В то же время Gemini поддерживает не все смарт-устройства. Для управления устройствами безопасности, включая камеры, замки, ворота и дверь, пользователям все еще придется запускать приложение Google Home.
Чтобы получить доступ к новому расширению Google Home, придется присоединиться к публичной предыдущей версии. Теперь она доступна только на английском языке.
Чтобы начать использовать эту функцию, нужно зайти в приложение Gemini из того же аккаунта, который используется в Google Home. Оттуда можно попросить Gemini выполнить определенное действие, например, «включить свет в гостиной». Если интеграция не активируется автоматически, рекомендуется включить «Google Home» в запрос для точности.
По материалам:
Діло
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