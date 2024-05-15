В Швейцарии создали мобильный мост, позволяющий ремонтировать дороги без их перекрытия — Finance.ua

В Швейцарии создали мобильный мост, позволяющий ремонтировать дороги без их перекрытия Сегодня 04:19 — Мир

В Швейцарии создали мобильный мост, позволяющий ремонтировать дороги без их перекрытия

Интересное решение представили специалисты из Швейцарии. Они разработали мобильный мост, позволяющий проводить дорожные работы без остановки движения и перекрытия дорог.

Мост на колесах получил название ASTRA Bridge. Его конструкция состоит из десятков сегментов и 96 колес. До нужного участка дороги мост везут по частям, после чего собирают и запускают автомобильное движение в две полосы.

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Общая протяженность конструкции достигает 240 метров, а ее вес составляет 1250 тонн.

Такой мобильный мост позволяет производить ремонтные работы без остановки движения на отрезке около 100 метров. Когда его заканчивают, мост передвигают своим ходом посредством дистанционного управления на следующий участок и продолжают работу.

Эта разработка не только увеличивает скорость ремонта дорог, но и избавляет власти страны от необходимости организации объездных дорог.

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