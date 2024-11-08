В Швейцарии провели рекордные испытания вакуумного поезда Hyperloop — Finance.ua
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В Швейцарии провели рекордные испытания вакуумного поезда Hyperloop

Технологии&Авто
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В Швейцарии провели рекордные испытания вакуумного поезда Hyperloop
В Швейцарии провели рекордные испытания вакуумного поезда Hyperloop
В Швейцарии успешно испытан прототип вакуумного поезда Hyperloop для перемещения грузов.
Об этом сообщает New Atlas.
В 2013 году Илон Маск опубликовал техническую документацию на разработку аэродинамических алюминиевых капсул для пассажиров или грузов, которые передвигаются почти по безвоздушным трубам со скоростью 1200 км/ч. Эти трубы протянуты между большими городами и установлены над землей на специальных опорах.
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Несколько крупных компаний привлекли капитал и попытались воплотить замысел Маска, но реальных успехов пока не достиг никто. Около года назад закрылся Virgin Hyperloop — единственный, кто показательно катал двух своих сотрудников в прототипе Hyperloop. Результаты других были еще менее впечатляющими.
Тем не менее, проект Limitless остается верен идее скоростного перемещения. Его основатели желают создать устойчивую и эффективную транспортную систему и уже добились определенных успехов.
Консорциум построил и испытал в действии уменьшенную копию вакуумной транспортной системы, состоящую из трубы диаметром 40 см, образующей замкнутый круг. Диаметр кольцевой трассы — 125,6 м. Это в 12 раз меньше предполагаемых размеров настоящей «гиперпетли».
В общей сложности команда провела 82 испытания. За самый длинный прогон поезд проехал 11,8 км, а самая высокая скорость составляла 40,7 км/ч. Это позволяет признать проект Limitless самым успешным: если бы дело происходило в масштабе 1:1, то дистанция была бы равна 141,6 км, а скорость — 488,2 км/ч.
Безусловно, проект еще очень далёк от практической реализации, но усилия инженеров говорят о том, что идея сверхскоростного поезда вакуума еще жива.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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