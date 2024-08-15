Китайский Hyperloop успешно прошел очередной этап испытаний — Finance.ua

Китайский Hyperloop успешно прошел очередной этап испытаний 15.08.2024, 02:04 — Технологии&Авто

Китайский Hyperloop успешно прошел очередной этап испытаний

Китай сообщил об очередном успешном испытании поезда на магнитной подушке, аналога Hyperloop, который ранее планировал построить Илон Маск, но отложил проект надолго.

Об этом сообщает IFLScience.

Китайцы планируют ввести технологию, которая позволит им путешествовать на поезде со скоростью 1000 километров в час. Несмотря на то, что поезд еще не достиг такой молниеносной скорости, последние испытания показывают, что осуществление мечты приближается.

Согласно отчету китайской государственной медиасети Xinhua, поезд на магнитной подушке недавно завершил испытания на 2-километровом трубопроводе с низким вакуумом в провинции Шаньси на севере Китая. Испытания показали, что усовершенствованная транспортная система может выполнять «управляемую навигацию, стабильную подвеску и безопасную остановку».

В последнем отчете не упоминается, какая скорость была развита поездом, но отмечено, что будут продолжены попытки достичь цели в 1000 километров в час. Со всем тем, предварительные испытания показали, что транспортное средство способно развивать скорость более чем в 623 километра в час на полномасштабном испытательном треке.

Разработку новаторской транспортной системы возглавляет Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация. Подобно другим технологиям с магнитной подушкой, китайская система сверхскоростных поездов использует магнитную левитацию для устранения трения между поездом и путями, что обеспечивает более плавное и быстрое путешествие. Трубы с низким вакуумом также уменьшают сопротивление воздуха, позволяя поездам двигаться быстрее с меньшей энергией путем минимизации сопротивления.

Мета По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.