В Швейцарии напечатали на 3D-принтере самую высокую в мире башню — Finance.ua
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В Швейцарии напечатали на 3D-принтере самую высокую в мире башню

Технологии&Авто
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В Швейцарии напечатали на 3D-принтере самую высокую в мире башню
В Швейцарии напечатали на 3D-принтере самую высокую в мире башню
В швейцарском селе Муленьс, расположенном в Альпах, завершено строительство уникального архитектурного сооружения — башни Tor Alva, которая стала самым высоким в мире зданием, созданным с помощью 3D-печати.
Как пишет Dezeen, Tor Alva или Белая Башня была возведена на месте бывшей кузницы. Ее дизайн напоминает многослойный торт, являющийся отсылкой к истории кондитеров этого региона. Высота башни достигает 30 метров, а главным конструктивным элементом являются 32 скрученные винтами полые колонны, напечатанные на 3D-принтере. Ее строительство длилось 5 месяцев, а сам процесс печати отдельных частей занял 900 часов.
В Швейцарии напечатали на 3D-принтере самую высокую в мире башню
Башня имеет модульную конструкцию, что позволяет разбирать ее и перемещать в другое место. Она состоит из 4 этажей, где последний будет служить смотровой площадкой и сценой для выступлений.
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Проект реализован Культурным фондом Origen в сотрудничестве со Швейцарской высшей технической школой Цюриха (ETH). По данным NZZ, строительство башни стоило 4,5 миллиона франков, что превысило первоначальный бюджет более чем вдвое.
Tor Alva будет доступна для туристов, а стоимость экскурсии будет составлять 100 франков, включая путешествие и угощение десертом. Однако сооружение будет стоять в Муленьсе всего пять лет, чтобы привлечь внимание к этой вымирающей деревне, построенной в 19 веке, в которой сейчас проживают 12 человек. Далее ее планируется демонтировать и установить в другом месте.
По материалам:
mezha.media
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