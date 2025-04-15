В Японии на 3D-принтере напечатали настоящую железнодорожную станцию ​​(фото, видео) — Finance.ua

В Японии на 3D-принтере напечатали настоящую железнодорожную станцию (фото, видео)
Япония построила первую в мире железнодорожную станцию, напечатанную на 3D-принтере, всего за шесть часов, заменив старую деревянную конструкцию. Об этом пишет Independent.
Новая железнодорожная станция была построена в сельской местности Арида, к югу от Осаки, с помощью 3D-печатных форм для раствора, которые доставлялись грузовиками для сборки. Видео по ссылке.
Сбор кранами состоялся в течение ночи, между отправлением последнего поезда и прибытием первого на следующее утро.
Характеристики
Готовая конструкция имеет высоту 2,6 м, охватывает площадь 100 кв. футов и изготовлена из железобетона. Белая конструкция украшена мандарином и рыбой-схилой — одними из особенностей Arida — для дополнения минималистического дизайна.
West Japan Railway Company (JR West) заявила, что станция, которая была завершена в прошлом месяце, является первой в своем роде в мире в Ариде, местном рыболовном порту, известном своим захватывающим горным массивом.
Японская жилищная компания Serendix, работавшая над проектом с West Japan Railway, заявила, что новая конструкция состоит из четырех частей, включая крышу и стены, и является сейсмоустойчивой, как и железобетонные дома.
Открытие
Пока само здание закончено, все еще устанавливаются такие вещи, как автоматы для билетов и устройства для считывания карт, и ожидается, что оно будет открыто для посетителей в июле 2025 года.
После завершения внутренней отделки сооружения и установки автомата для продажи билетов деревянную конструкцию, прослужившую более 75 лет, снесут.
Как это было
Процесс печати деталей и укрепления их бетоном длился семь дней на заводе в префектуре Кумамото. Затем 24 марта их перевезли примерно на 800 км, чтобы собрать с помощью крана.
Небольшая станция Хацусима без персонала обслуживает линию Кисей, пролегающую вдоль полуострова Кии. Она была построена в 1938 году, но станцию электрифицировали только в 1978 году.
Как и другие сельские железнодорожные станции, ее использование сократилось между 1987 и 2023 годами. Станция Хацусима также служит воротами Джиношимы, нежилого острова, куда местные жители ходят только для купания и кемпинга.
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