В Швейцарии арбитраж обязал американскую компанию вернуть Украине более $18 млн

Казна и Политика
Украина выиграла спор в арбитражном трибунале Швейцарского арбитражного центра против американского поставщика оружия. Компания получила стопроцентную предоплату за артиллерийские боеприпасы, но выполнила контракт частично.
Об этом сообщает Минюст.
Согласно решению суда, компания должна вернуть более $18 млн вместе со штрафными санкциями.
Иск Минобороны касался нарушения контрактных обязательств, заключенных в начале полномасштабной войны.
Арбитражный суд полностью поддержал позицию украинской стороны после подробного рассмотрения дела. Он отклонил все возражения ответчика, признал факт нарушения контрактных обязательств и постановил взыскать уплаченные средства.
Минюст привлек международную юридическую фирму Staiger Attorneys at law Ltd, которая предоставляла консультации по вопросам швейцарского права.
zn.ua
