В Швеции разрабатывают велосипедный шлем с подушкой безопасности — Finance.ua
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В Швеции разрабатывают велосипедный шлем с подушкой безопасности

Технологии&Авто
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Шведские компании Autoliv и POC решили объединить усилия по разработке новейших велосипедных шлемов, которые смогут похвастаться встроенной подушкой безопасности.
В Швеции разрабатывают велосипедный шлем с подушкой безопасности
По словам разработчиков нового шлема, при падении сначала будет срабатывать подушка, которая станет начальным поглотителем энергии. На втором этапе в дело будет вступать сама конструкция шлема.
Специалисты Autoliv сообщают, что за последние десять лет количество тяжких велосипедных травм в Швеции увеличилось на 24%. При этом 60% всех смертельных случаев после падения с велосипеда связаны именно с травмами головы.
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По мнению разработчиков, шлем с подушкой безопасности значительно повысит безопасность, снизив риск получения велосипедистом травм средней тяжести или смертельного исхода с 80 до 30% при столкновении со скоростью 20 км/ч.
Технические характеристики нового шлема пока не раскрываются. Известно, что он получит датчики, которые будут регистрировать резкие движения головы. Если велосипедист будет падать или его собьет автомобиль, то шлем это «поймет» и надует небольшую подушку в верхней части.
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По материалам:
MMR
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