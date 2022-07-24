В Швеции разрабатывают велосипедный шлем с подушкой безопасности — Finance.ua

В Швеции разрабатывают велосипедный шлем с подушкой безопасности Сегодня 07:36 — Технологии&Авто

Шведские компании Autoliv и POC решили объединить усилия по разработке новейших велосипедных шлемов, которые смогут похвастаться встроенной подушкой безопасности.

По словам разработчиков нового шлема, при падении сначала будет срабатывать подушка, которая станет начальным поглотителем энергии. На втором этапе в дело будет вступать сама конструкция шлема.

Специалисты Autoliv сообщают, что за последние десять лет количество тяжких велосипедных травм в Швеции увеличилось на 24%. При этом 60% всех смертельных случаев после падения с велосипеда связаны именно с травмами головы.

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По мнению разработчиков, шлем с подушкой безопасности значительно повысит безопасность, снизив риск получения велосипедистом травм средней тяжести или смертельного исхода с 80 до 30% при столкновении со скоростью 20 км/ч.

Технические характеристики нового шлема пока не раскрываются. Известно, что он получит датчики, которые будут регистрировать резкие движения головы. Если велосипедист будет падать или его собьет автомобиль, то шлем это «поймет» и надует небольшую подушку в верхней части.

MMR По материалам:

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