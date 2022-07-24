Представлен самый мощный и самый дорогой пикап Ford (фото) — Finance.ua
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Представлен самый мощный и самый дорогой пикап Ford (фото)

Технологии&Авто
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Представлен самый мощный и самый дорогой пикап Ford (фото)
Линейку Ford F-150 2023 года пополнила новая топовая версия Raptor R. Сверхмощная заряженная модификация самого популярного авто в США поступит в продажу с осени. Купить пикап Ford можно по цене от $109 145. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Ford.
Главная особенность Ford F-150 Raptor R скрывается под капотом. Авто получило 5,2-литровый компрессорный V8 от Ford Mustang Shelby GT500. Отдачу несколько снизили — до 700 л. с. и 867 Н∙м.
Со всем этим это все равно самый мощный и быстрый пикап Ford F-Series и новый конкурент Ram 1500 TRX. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с. А спортивная выхлопная система делает звук двигателя громче и сочнее.
Новый Ford F-150 Raptor R получил 10-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Также предусмотрены внедорожный круиз-контроль Trail Control и режимы для разных типов бездорожья.
Подвеску усилили и увеличили рабочий ход до 330 мм спереди и 358 мм сзади. Оснащение пополнили адаптивные амортизаторы.
В отделке салона использована кожа, алькантар и карбон с контрастным оранжевым декором. Пикап Ford получил спортивные сиденья Recaro с электроприводом и подогревом. Комплектация Форд Ф-150 Раптор Р также включает в себя безключевой доступ, раздельный климат-контроль, мощную аудиосистему, 12,4-дюймовый дисплей и регулировку педального узла.
Кстати, путешествовать удобно вам поможет INFOBUS. На сайте компании можно купить билеты в 45 стран. Не нужно посещать кассу и тратить свое время, купить билет можно онлайн за 2 минуты, а с использованием QR кода регистрация на рейс осуществляется в считанные секунды.
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По материалам:
Фокус
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