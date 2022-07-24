Представлен самый мощный и самый дорогой пикап Ford (фото) — Finance.ua

Представлен самый мощный и самый дорогой пикап Ford (фото) Сегодня 23:00 — Технологии&Авто

Линейку Ford F-150 2023 года пополнила новая топовая версия Raptor R. Сверхмощная заряженная модификация самого популярного авто в США поступит в продажу с осени. Купить пикап Ford можно по цене от $109 145. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Ford.

Главная особенность Ford F-150 Raptor R скрывается под капотом. Авто получило 5,2-литровый компрессорный V8 от Ford Mustang Shelby GT500. Отдачу несколько снизили — до 700 л. с. и 867 Н∙м.

Со всем этим это все равно самый мощный и быстрый пикап Ford F-Series и новый конкурент Ram 1500 TRX. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с. А спортивная выхлопная система делает звук двигателя громче и сочнее.

Новый Ford F-150 Raptor R получил 10-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Также предусмотрены внедорожный круиз-контроль Trail Control и режимы для разных типов бездорожья.

Подвеску усилили и увеличили рабочий ход до 330 мм спереди и 358 мм сзади. Оснащение пополнили адаптивные амортизаторы.

В отделке салона использована кожа, алькантар и карбон с контрастным оранжевым декором. Пикап Ford получил спортивные сиденья Recaro с электроприводом и подогревом. Комплектация Форд Ф-150 Раптор Р также включает в себя безключевой доступ, раздельный климат-контроль, мощную аудиосистему, 12,4-дюймовый дисплей и регулировку педального узла.

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Фокус По материалам:

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