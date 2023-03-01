В Штатах рассматривают возможность поставки сжиженного газа Украине — Finance.ua

В Штатах рассматривают возможность поставки сжиженного газа Украине Сегодня 19:14 — Энергетика

В Штатах рассматривают возможность поставки сжиженного газа Украине

Американская компания Sustainable Solutions готовит два проекта по поставке Украине сжиженного газа. Уже арендован плавучий терминал, который, как планируется, будет размещаться у побережья Эстонии.

Об этом рассказал генеральный директор Sustainable Solutions Эмиль Пенья в комментарии «ЕП». Он отметил, что есть два танкера, которые будут обслуживать плавучий терминал для Украины.

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Пенья добавил, что газовый проект должен стартовать уже в октябре 2023 года.

«Часть газа уже готова выкупить Эстония, еще часть — Латвия. Однако большую часть мы готовы предложить Украине», — сказал гендиректор компании.

На следующей неделе в Хьюстон (Техас, США) должно прибыть руководство НАК «Нафтогаз Украины» и будут проведены переговоры. При этом в Sustainable Solutions отметили, что второй проект может быть реализован уже в ближайшие месяцы этого года.

Как указывается, проект предусматривает поставку сжиженного газа специальными грузовыми авто, оснащенными устройствами для регазификации топлива. Такие перевозки популярны в Соединенных Штатах и Европе.

«Насколько известно, такие услуги предоставляет только одна компания. Пока мы готовы арендовать 10 таких машин, однако в будущем их количество может быть увеличено», — сообщил Пенья.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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