В Штатах рассматривают возможность поставки сжиженного газа Украине — Finance.ua

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В Штатах рассматривают возможность поставки сжиженного газа Украине

Энергетика
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В Штатах рассматривают возможность поставки сжиженного газа Украине
В Штатах рассматривают возможность поставки сжиженного газа Украине
Американская компания Sustainable Solutions готовит два проекта по поставке Украине сжиженного газа. Уже арендован плавучий терминал, который, как планируется, будет размещаться у побережья Эстонии.
Об этом рассказал генеральный директор Sustainable Solutions Эмиль Пенья в комментарии «ЕП». Он отметил, что есть два танкера, которые будут обслуживать плавучий терминал для Украины.
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Пенья добавил, что газовый проект должен стартовать уже в октябре 2023 года.
«Часть газа уже готова выкупить Эстония, еще часть — Латвия. Однако большую часть мы готовы предложить Украине», — сказал гендиректор компании.
На следующей неделе в Хьюстон (Техас, США) должно прибыть руководство НАК «Нафтогаз Украины» и будут проведены переговоры. При этом в Sustainable Solutions отметили, что второй проект может быть реализован уже в ближайшие месяцы этого года.
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Как указывается, проект предусматривает поставку сжиженного газа специальными грузовыми авто, оснащенными устройствами для регазификации топлива. Такие перевозки популярны в Соединенных Штатах и Европе.
«Насколько известно, такие услуги предоставляет только одна компания. Пока мы готовы арендовать 10 таких машин, однако в будущем их количество может быть увеличено», — сообщил Пенья.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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