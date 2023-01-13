Объем импорта сжиженного газа в мире установил рекорд — Finance.ua

Объем импорта сжиженного газа в мире установил рекорд
В прошлом году объем импортируемого на глобальном уровне сжиженного газа достиг рекордного уровня.
Об этом пишет Reuters.
«В 2022-м мир импортировал больше сжиженного газа, чем когда-либо прежде, но война в Украине привела к тому, что рост сосредотачивался в богатых европейских странах, а не беднейших азиатских», — говорится в материале.
Отмечается, что по данным Refinitiv, в прошлом году глобально было импортировано 409 млн тонн сжиженного газа, по сравнению с 386,6 млн тонн в позапрошлом году. При этом крупнейшим импортером, которым ранее был Китай, стала Япония.
Reuters обращает внимание, что большинство развивающихся азиатских стран в прошлом году импортировали меньше сжиженного газа, поскольку цена на него существенно выросла после российского вторжения в Украину. А вот платить более высокие цены могли позволить себе богатые европейские страны, которые существенно нарастили объемы импорта в прошлом году.
«Сжиженный газ, не доставшийся Азии, попал в Европу, импорт которой вырос на 59%, достигнув в 2022-м 124,93 млн тонн, по сравнению с 78,55 млн тонн годом ранее», — отмечает агентство.
Большинство роста спроса перекрыл американский газ, так как США экспортировали в 2022 52,06 млн тонн, а в 2021 21,5 млн тонн.
«Следует отметить, что импорт Европой российского сжиженного газа достиг рекордных 15,95 млн тонн в 2022 году, что больше, чем 13,46 млн тонн в 2021-м», — утверждает Reuters.
Ожидается, что эти тренды сохранятся и в 2023-м: Европа продолжит наращивать объемы импортируемого сжиженного газа, а Азия будет медленно возвращаться к угольной генерации электроэнергии.
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