Объем импорта сжиженного газа в мире установил рекорд — Finance.ua

Объем импорта сжиженного газа в мире установил рекорд Сегодня 10:44 — Энергетика

Объем импорта сжиженного газа в мире установил рекорд

В прошлом году объем импортируемого на глобальном уровне сжиженного газа достиг рекордного уровня.

Об этом пишет Reuters

«В 2022-м мир импортировал больше сжиженного газа, чем когда-либо прежде, но война в Украине привела к тому, что рост сосредотачивался в богатых европейских странах, а не беднейших азиатских», — говорится в материале.

Читайте также Что будет с ценами на нефть в 2023 году: прогноз Morgan Stanley

Отмечается, что по данным Refinitiv, в прошлом году глобально было импортировано 409 млн тонн сжиженного газа, по сравнению с 386,6 млн тонн в позапрошлом году. При этом крупнейшим импортером, которым ранее был Китай, стала Япония.

Reuters обращает внимание, что большинство развивающихся азиатских стран в прошлом году импортировали меньше сжиженного газа, поскольку цена на него существенно выросла после российского вторжения в Украину. А вот платить более высокие цены могли позволить себе богатые европейские страны, которые существенно нарастили объемы импорта в прошлом году.

Читайте также США и союзники готовят новый пакет нефтяных санкций для россии

«Сжиженный газ, не доставшийся Азии, попал в Европу, импорт которой вырос на 59%, достигнув в 2022-м 124,93 млн тонн, по сравнению с 78,55 млн тонн годом ранее», — отмечает агентство.

Большинство роста спроса перекрыл американский газ, так как США экспортировали в 2022 52,06 млн тонн, а в 2021 21,5 млн тонн.

«Следует отметить, что импорт Европой российского сжиженного газа достиг рекордных 15,95 млн тонн в 2022 году, что больше, чем 13,46 млн тонн в 2021-м», — утверждает Reuters.

Ожидается, что эти тренды сохранятся и в 2023-м: Европа продолжит наращивать объемы импортируемого сжиженного газа, а Азия будет медленно возвращаться к угольной генерации электроэнергии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.