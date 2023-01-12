Что будет с ценами на нефть в 2023 году: прогноз Morgan Stanley — Finance.ua

Что будет с ценами на нефть в 2023 году: прогноз Morgan Stanley Сегодня 20:21 — Энергетика

Что будет с ценами на нефть в 2023 году: прогноз Morgan Stanley

Один из крупнейших мировых банков Morgan Stanley ожидает, что ситуация на рынке нефти изменится в третьем и четвертом кварталах 2023 года. Этому будет способствовать восстановление спроса, вызванное среди других факторов открытием Китаем своих границ.

Об этом сообщает Reuters

«Мы видим, что рынок нефти придет в равновесие во втором квартале и станет жестким в третьем и четвертом кварталах, что поддержит более высокие цены в конце этого года», — говорится в прогнозе банка.

Morgan Stanley ожидает, что цены на нефть Brent в первом квартале останутся в диапазоне около 80-85 долларов за баррель, а к концу года цены достигнут 110 долларов за баррель. Банк отметил, что «потолок предложения не за горами, а запасы откровенно низкие»

Эталонная нефть марки Brent торговалась около 83 долларов за баррель в четверг, 12 января.

«Мы прогнозируем рост спроса на нефть в Китае из-за „повторного открытия“ на уровне около 1 млн баррелей в сутки, который будет реализовываться постепенно в течение года», — заявили в банке.

Китай отменил строгие меры по борьбе с COVID-19, сняв блокировку, отменив карантин и прекратив регулярное тестирование.

Между тем, с 5 февраля «Большая семерка» (G7) введет предельные цены на российские нефтепродукты, чтобы еще больше сократить доходы москвы от экспорта энергоносителей и ее возможности финансировать свое вторжение в Украину.

Morgan Stanley прогнозирует перебои с поставками российской нефти на уровне «1 млн баррелей в сутки по сравнению с текущими уровнями» из-за ценовых ограничений.

Банк Barclays заявил ранее, что ухудшение мировой производственной активности может создать риск снижения его текущего прогноза цены Brent в 98 долларов за баррель на 2023 год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.