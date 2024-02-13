В сфере строительства запустят е-кабинет Антикоррупционного агентства — Finance.ua

В сфере строительства запустят е-кабинет Антикоррупционного агентства Сегодня 19:48

В сфере строительства запустят е-кабинет Антикоррупционного агентства

С апреля 2024 года в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС) начнет работу электронный кабинет Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Об этом сообщила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, соответствующие изменения в порядке ведения Единой государственной электронной системы в сфере строительства Кабмин предусмотрел конце января 2024 года. Согласно им, с 1 апреля личный е-кабинет в ЕГЭССС получат уполномоченные представители Национального агентства по предотвращению коррупции.

Для чего это

«Через электронный кабинет должностного лица Национального агентства по предотвращению коррупции будет осуществляться доступ к данным, внесенным в Реестр строительной деятельности электронной системы. Кроме этого, с помощью этого кабинета представители НАПК смогут получать статистику по ведению объектов и коммуницировать с пользователями электронной системы, держателем и техническим администратором», — подчеркнула Шуляк.

Она напомнила: долгое время строительная сфера была одной из наиболее коррумпированных отраслей страны. Украинцы годами не могли получить разрешения на строительство — бумажные документы теряли, подделывали или тормозили их рассмотрение ради взяток. Впрочем, благодаря ЕГЭССС вся строительная документация стала создаваться исключительно в е-системе. Все процессы стали происходить онлайн, а каждое действие — фиксироваться, что существенно снизило проявления коррупции.

«Благодаря цифровизации сферы строительства мы уже видим мощный антикоррупционный эффект. Государство уже сэкономило 11,2 млрд грн за 3 года, устранив человеческий фактор. Реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительной отрасли составляет 1,5 млрд грн в год», — отметила парламентарий.

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Шуляк добавила, что следующими шагами в расширении функционала ЕГЭССС должны стать:

запуск автоматической выдачи разрешений на строительство объектов класса последствий СС2 и СС3 при условии, что все необходимые сведения содержатся в национальных электронных информационных ресурсах, и информация, предоставленная заказчиком, прошла успешную проверку;

введение автоматической блокировки выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации, не прошедшей проверку в системе.

Если говорить о результатах, то только в прошлом году в ЕГЭССС начали работать более 29 тыс. профессиональных пользователей: архитекторы, инженеры-проектировщики и работники органов архитектурно-строительного контроля. Кроме того, в системе зарегистрировали более 705 тысяч технических инвентаризаций, 132 тыс. разрешительных документов и почти 40 тыс. проектной документации. Также система выдала более 33 тыс. строительных паспортов и более 19 тыс. градостроительных условий и ограничений.

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