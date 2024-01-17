Шуляк: цифровизация сферы строительства предотвращает мошеннические схемы с недвижимостью — Finance.ua

Шуляк: цифровизация сферы строительства предотвращает мошеннические схемы с недвижимостью Сегодня 16:45 — Казна и Политика

В Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС) продолжается государственная регистрация специальных имущественных прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости. Это позволит защитить вклады инвесторов в новое жилье.

Об этом сообщает глава комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Реформируя строительную отрасль, мы обязали всех застройщиков регистрировать специальное имущественное право в ЕГЭССС. Это не только гарантирует защиту людей, инвестирующих в строительство собственного жилья, от мошенничества, но и поможет создать базу добропорядочных застройщиков», — пояснила Шуляк.

По ее словам, сегодня на портале ЕГЭССС уже доступно 43 зарегистрированных заявления от заказчиков строительства, а пользователи э-системы начали вносить сведения и создавать документы, необходимые для регистрации специального имущественного права более чем на 80 объектов строительства.

«Начальная регистрация в ЕГЭССС каждого будущего объекта недвижимости как составной части дома является одним из ключевых шагов в защите интересов инвесторов строительства. Ведь ее нельзя провести без внесения информации о строительстве и получении ряда документов на э-портале», — добавила она.

В частности, застройщик должен получить градостроительные условия и ограничения, а также разрешение на выполнение строительных работ. Также он обязан внести в э-систему задачи на проектирование, проектную документацию и экспертный отчет.

«Только после этого появляется возможность создать документы, относящиеся к специальному имущественному праву, что с недавних пор является обязательным условием для всех застройщиков. Фактически это оберегает инвесторов от вложения средств в незаконное строительство и связанных с этим проблем», — отметила Шуляк.

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