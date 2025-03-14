В сети распространяется фальшивая информация о статусе «ребенка войны» — Finance.ua

В сети распространяется фальшивая информация о статусе «ребенка войны» Сегодня 18:00 — Криминал

В сети распространяется фальшивая информация о статусе «ребенка войны»

Министерство социальной политики Украины сообщает о распространении ложной информации, согласно которой якобы срочно нужно оформить статус «ребенка войны» для получения помощи.

Злоумышленники используют эту информацию для сбора личных данных граждан. Министерство предостерегает: не переходите по сомнительным ссылкам и не распространяйте информацию из непроверенных источников.

Напоминаем, что порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего от военных действий, утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины № 268 от 5 апреля 2017 года (с изменениями). Заявление на получение этого статуса подается в службу по делам детей вместе с необходимыми документами. После оценки потребностей ребенка определяются соответствующие услуги.

«Если вы встречаете предложение подать заявку через сомнительные онлайн-формуляры, не переходите по таким ссылкам — это мошенники», — подчеркнули в министерстве.

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