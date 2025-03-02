Мошенники подменяют QR-коды в общественных местах: как не потерять деньги — Finance.ua

Мошенники подменяют QR-коды в общественных местах: как не потерять деньги Сегодня 07:12

Мошенники подменяют QR-коды в общественных местах: как не потерять деньги, Фото: freepik

В Украине активизировалась мошенническая схема, связанная с подменой QR-кодов в общедоступных местах — злоумышленники используют фишинговые сайты, чтобы получить данные банковских карт граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Как действуют злоумышленники

Мошенники подменяют QR-коды на официальных информационных табличках или просто размещают их в общественных местах.

Сканируя такие коды, пользователи попадают на поддельные сайты, имитирующие реальные онлайн-сервисы. В результате злоумышленники могут получить доступ к банковским данным и похитить деньги.

По информации правоохранителей, чаще всего такие случаи происходят в местах, где люди активно используются QR-кодами для быстрых оплат: во время парковки, оплаты общественного транспорта, входа на мероприятия или для благотворительных взносов.

Как защититься

Визуально отличить качественно подделанный код от настоящего очень сложно, поэтому главный совет: всегда проверять адрес сайта перед вводом любых конфиденциальных данных.

Чтобы уберечься от мошенников, следует соблюдать несколько правил:

сканируйте QR-коды только из надежных источников — избегайте кодов, размещенных на случайных наклейках, листовках или рекламных объявлениях;

перед сканированием проверяйте наклейку — обращайте внимание на возможные следы подмены (дополнительный слой, неровные края, другой шрифт);

используйте функцию предварительного просмотра ссылки — большинство смартфонов позволяют увидеть URL перед переходом;

всегда обращайте внимание на веб-адрес после перехода по QR-коду — даже если сайт выглядит убедительно, любые отличия в домене могут быть признаком мошенничества;

проверяйте наличие защищенного соединения (https://) — если сайт не имеет сертификата безопасности, вводить на нем какую-либо информацию опасно;

не вводите банковские данные на неизвестных сайтах и ​​без необходимости;

если вы обнаружили подозрительный QR-код — сообщите в администрацию заведения, службу поддержки или правоохранительные органы;

используйте виртуальные или временные карты для онлайн-платежей — это поможет избежать значительных финансовых потерь в случае утечки финансовых данных карты.

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