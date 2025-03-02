Мошенники подменяют QR-коды в общественных местах: как не потерять деньги — Finance.ua
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Мошенники подменяют QR-коды в общественных местах: как не потерять деньги

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Мошенники подменяют QR-коды в общественных местах: как не потерять деньги
Мошенники подменяют QR-коды в общественных местах: как не потерять деньги, Фото: freepik
В Украине активизировалась мошенническая схема, связанная с подменой QR-кодов в общедоступных местах — злоумышленники используют фишинговые сайты, чтобы получить данные банковских карт граждан.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Как действуют злоумышленники

Мошенники подменяют QR-коды на официальных информационных табличках или просто размещают их в общественных местах.
Сканируя такие коды, пользователи попадают на поддельные сайты, имитирующие реальные онлайн-сервисы. В результате злоумышленники могут получить доступ к банковским данным и похитить деньги.
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По информации правоохранителей, чаще всего такие случаи происходят в местах, где люди активно используются QR-кодами для быстрых оплат: во время парковки, оплаты общественного транспорта, входа на мероприятия или для благотворительных взносов.

Как защититься

Визуально отличить качественно подделанный код от настоящего очень сложно, поэтому главный совет: всегда проверять адрес сайта перед вводом любых конфиденциальных данных.
Чтобы уберечься от мошенников, следует соблюдать несколько правил:
  • сканируйте QR-коды только из надежных источников — избегайте кодов, размещенных на случайных наклейках, листовках или рекламных объявлениях;
  • перед сканированием проверяйте наклейку — обращайте внимание на возможные следы подмены (дополнительный слой, неровные края, другой шрифт);
  • используйте функцию предварительного просмотра ссылки — большинство смартфонов позволяют увидеть URL перед переходом;
  • всегда обращайте внимание на веб-адрес после перехода по QR-коду — даже если сайт выглядит убедительно, любые отличия в домене могут быть признаком мошенничества;
  • проверяйте наличие защищенного соединения (https://) — если сайт не имеет сертификата безопасности, вводить на нем какую-либо информацию опасно;
  • не вводите банковские данные на неизвестных сайтах и ​​без необходимости;
  • если вы обнаружили подозрительный QR-код — сообщите в администрацию заведения, службу поддержки или правоохранительные органы;
  • используйте виртуальные или временные карты для онлайн-платежей — это поможет избежать значительных финансовых потерь в случае утечки финансовых данных карты.
По материалам:
Finance.ua
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