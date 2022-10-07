В сентябре продажи подержанных импортированных легковых автомобилей уменьшились в 3,5 раза, — «Укравтопром» Сегодня 20:04 — Технологии&Авто

В сентябре продажи подержанных импортированных легковых автомобилей уменьшились в 3,5 раза, — «Укравтопром»

В сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года продажи подержанных импортированных легковых автомобилей уменьшились в 3,5 раза до 15,7 тыс. единиц.

Об этом идет речь в сообщении ассоциации «Укравтопром».

Согласно статистике, в сентябре украинцы зарегистрировали 15,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 5% меньше показателя августа текущего года и в 3,5 раза меньше, чем в прошлом.

Какие подержанные авто покупали

Чаще всего на украинские номера в сентябре переходили автомобили модели Renault Megane — 870 растаможенных и зарегистрированных авто.

На втором месте — Volkswagen Golf (842 продажи).

На третьем месте — Volkswagen Passat (682).

Четвертую строчку заняла Skoda Octavia (505).

Также в пятерку вошел Ford Focus (428).



С начала года на украинскую регистрацию перешли 342,5 тыс. легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Напомним, в августе продажи подержанных импортированных легковых автомобилей уменьшились втрое — до 16,6 тыс. единиц.

1 июля вступил в силу закон, которым Верховная Рада вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку автомобилей.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом продажи подержанных импортированных легковых автомобилей увеличились на 46% до 517,4 тыс. единиц.

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