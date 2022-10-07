В сентябре продажи подержанных импортированных легковых автомобилей уменьшились в 3,5 раза, — «Укравтопром» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В сентябре продажи подержанных импортированных легковых автомобилей уменьшились в 3,5 раза, — «Укравтопром»

Технологии&Авто
10
В сентябре продажи подержанных импортированных легковых автомобилей уменьшились в 3,5 раза, — «Укравтопром»
В сентябре продажи подержанных импортированных легковых автомобилей уменьшились в 3,5 раза, — «Укравтопром»
В сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года продажи подержанных импортированных легковых автомобилей уменьшились в 3,5 раза до 15,7 тыс. единиц.
Об этом идет речь в сообщении ассоциации «Укравтопром».
Согласно статистике, в сентябре украинцы зарегистрировали 15,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 5% меньше показателя августа текущего года и в 3,5 раза меньше, чем в прошлом.

Какие подержанные авто покупали

  • Чаще всего на украинские номера в сентябре переходили автомобили модели Renault Megane — 870 растаможенных и зарегистрированных авто.
  • На втором месте — Volkswagen Golf (842 продажи).
  • На третьем месте — Volkswagen Passat (682).
  • Четвертую строчку заняла Skoda Octavia (505).
  • Также в пятерку вошел Ford Focus (428).
С начала года на украинскую регистрацию перешли 342,5 тыс. легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читайте также
Напомним, в августе продажи подержанных импортированных легковых автомобилей уменьшились втрое — до 16,6 тыс. единиц.
1 июля вступил в силу закон, которым Верховная Рада вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку автомобилей.
В 2021 году по сравнению с 2020 годом продажи подержанных импортированных легковых автомобилей увеличились на 46% до 517,4 тыс. единиц.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.