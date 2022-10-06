Рынок подержанных авто: какие машины выбирают украинцы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынок подержанных авто: какие машины выбирают украинцы

Личные финансы
146
Рынок подержанных авто: какие машины выбирают украинцы
Рынок подержанных авто: какие машины выбирают украинцы
С 24 февраля и по состоянию на конец сентября на Auto.Ria добавили более 815 100 предложений о подержанных авто, из них продано почти 270 200. Больше всего предложений было зафиксировано в июле, а продаж — в сентябре.
Об этом свидетельствуют данные исследования Auto.Ria.
Самыми популярными среди предложений и проданных автомобилей были легковые, которые составляли 72%.
Что касается регионов, то больше всего предложений добавлено в Киеве и Львовской области.
Рынок подержанных авто: какие машины выбирают украинцы
Самой продаваемой моделью авто и лидером по количеству предложений стал Renault Megane, вторую строчку лидеров занимает Ford Focus. Третье место по количеству предложений у Audi A6, а в то же время третье место по продажам у Daewoo Lanos.
Рынок подержанных авто: какие машины выбирают украинцы
Если рассматривать по регионам, то в Киеве самым продаваемым авто стал Ford Focus, далее за ним Volkswagen Passat B7 и Skoda Fabia. Больше всего предложений в Киеве было добавлено по Toyota Camry, Hyundai Sonata и Ford Focus.
Дефицит топлива весной и в начале лета существенно повлиял на предпочтения среди моделей автомобилей. Так, с конца февраля и до конца сентября на сайте появилось 13 600 предложений по электрокарам, из них продано почти 4000 авто.

Автострахование во время войны 🚗

Больше всего новых предложений электрокаров появилось в сентябре, а наиболее активно покупали в мае. В 2021 году за тот же период было добавлено 7780 предложений, что существенно меньше, и продано 2500 электромобилей.
Все же самыми популярными автомобилями по типу горючего остаются бензиновые. За соответствующий период добавлено более 291 000 предложений и приобретено почти 97 000 автомобилей.
Если говорить о дизельном топливе, то создано около 292 000 предложений и состоялось 96 000 продаж. Относительно типа горючего газ/бензин: почти 150 000 предложений, 52 000 продаж, а с типом горючего газ: почти 4000 и 1000 соответственно. Что касается сравнения с 2021 годом, то бензиновые авто за тот же период насчитывали почти 457 000 предложений и 160 000 продаж, дизельные — 383 000 и 136 000, газ/бензин — 230 600 и 86 500 соответственно, а газовые — 500 соответственно.
Место для вашей рекламы
Что касается гибридных авто, количество предложений — 6870, а проданных — 2000 авто. В 2021 году ситуация была следующей: 7940 предложений и 2570 продаж. Согласно аналитике, видно, что с июня этого года количество предложений с подержанными гибридными авто постепенно превышает показатели прошлого года.
Самым популярным электрокаром среди украинцев за период конец февраля — сентябрь по количеству предложений и продаж стал Nissan Leaf, вторая ступенька у Volkswagen e-Golf, а третья — у Renault Zoe. Четвертое и третье место в рейтинге самых популярных подержанных электромобилей заняли Tesla Model 3 и Tesla Model S.
Среди гибридных подержанных авто лидер по предложениям и продажам Toyota RAV4, далее — Ford Fusion. Третья ступенька по предложениям гибридных авто у Toyota Camry, а по продажам — у Toyota Prius.
Среди бензиновых подержанных авто первенство по количеству предложений получил Ford Focus, по продажам — Volkswagen Golf IV. Среди дизельных — Renault Megane (предложения и продажи), а среди тех, которые на газе — Hyundai Sonata (предложения и продажи), газ/бензин — Daewoo Lanos (предложения и продажи).

Сравнивайте цены и выгодно оформляйте автогражданку за 15 минут на Finance.ua

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.