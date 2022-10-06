Рынок подержанных авто: какие машины выбирают украинцы — Finance.ua

Рынок подержанных авто: какие машины выбирают украинцы Сегодня 19:03 — Личные финансы

Рынок подержанных авто: какие машины выбирают украинцы

С 24 февраля и по состоянию на конец сентября на Auto.Ria добавили более 815 100 предложений о подержанных авто, из них продано почти 270 200. Больше всего предложений было зафиксировано в июле, а продаж — в сентябре.

Об этом свидетельствуют данные исследования Auto.Ria

Самыми популярными среди предложений и проданных автомобилей были легковые, которые составляли 72%.

Что касается регионов, то больше всего предложений добавлено в Киеве и Львовской области.

Самой продаваемой моделью авто и лидером по количеству предложений стал Renault Megane, вторую строчку лидеров занимает Ford Focus. Третье место по количеству предложений у Audi A6, а в то же время третье место по продажам у Daewoo Lanos.

Если рассматривать по регионам, то в Киеве самым продаваемым авто стал Ford Focus, далее за ним Volkswagen Passat B7 и Skoda Fabia. Больше всего предложений в Киеве было добавлено по Toyota Camry, Hyundai Sonata и Ford Focus.

Дефицит топлива весной и в начале лета существенно повлиял на предпочтения среди моделей автомобилей. Так, с конца февраля и до конца сентября на сайте появилось 13 600 предложений по электрокарам, из них продано почти 4000 авто.

Больше всего новых предложений электрокаров появилось в сентябре, а наиболее активно покупали в мае. В 2021 году за тот же период было добавлено 7780 предложений, что существенно меньше, и продано 2500 электромобилей.

Все же самыми популярными автомобилями по типу горючего остаются бензиновые. За соответствующий период добавлено более 291 000 предложений и приобретено почти 97 000 автомобилей.

Если говорить о дизельном топливе, то создано около 292 000 предложений и состоялось 96 000 продаж. Относительно типа горючего газ/бензин: почти 150 000 предложений, 52 000 продаж, а с типом горючего газ: почти 4000 и 1000 соответственно. Что касается сравнения с 2021 годом, то бензиновые авто за тот же период насчитывали почти 457 000 предложений и 160 000 продаж, дизельные — 383 000 и 136 000, газ/бензин — 230 600 и 86 500 соответственно, а газовые — 500 соответственно.

Что касается гибридных авто, количество предложений — 6870, а проданных — 2000 авто. В 2021 году ситуация была следующей: 7940 предложений и 2570 продаж. Согласно аналитике, видно, что с июня этого года количество предложений с подержанными гибридными авто постепенно превышает показатели прошлого года.

Самым популярным электрокаром среди украинцев за период конец февраля — сентябрь по количеству предложений и продаж стал Nissan Leaf, вторая ступенька у Volkswagen e-Golf, а третья — у Renault Zoe. Четвертое и третье место в рейтинге самых популярных подержанных электромобилей заняли Tesla Model 3 и Tesla Model S.

Среди гибридных подержанных авто лидер по предложениям и продажам Toyota RAV4, далее — Ford Fusion. Третья ступенька по предложениям гибридных авто у Toyota Camry, а по продажам — у Toyota Prius.

Среди бензиновых подержанных авто первенство по количеству предложений получил Ford Focus, по продажам — Volkswagen Golf IV. Среди дизельных — Renault Megane (предложения и продажи), а среди тех, которые на газе — Hyundai Sonata (предложения и продажи), газ/бензин — Daewoo Lanos (предложения и продажи).

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