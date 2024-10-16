В сентябре продажи электромобилей в мире выросли на треть (инфографика) — Finance.ua

В сентябре продажи электромобилей в мире выросли на треть (инфографика) Сегодня 11:00 — Технологии&Авто

В сентябре продажи электромобилей в мире выросли на треть (инфографика)

По данным исследовательской компании Rho Motion, в сентябре по всему миру было продано рекордные 1,7 миллиона электромобилей. Сентябрь на 150 тысяч превысил предварительный рекорд, установленный в декабре 2023 года.

Китайский рынок побил свой предыдущий рекорд, установленный в августе, на 90 тысяч автомобилей и достиг 1,1 миллиона проданных единиц в сентябре 2024 года.

Всего в этом году по всему миру было продано 11,5 миллиона электромобилей, что на 22% больше с начала года (с начала года).

Продажи электромобилей в январе-сентябре 2024 года по сравнению с январем-сентябрем 2023 года

Глобально: 11,5 миллиона, +22%.

Китай: 7,2 млн, +35%

ЕС, ЕАСТ и Великобритания: 2,2 млн, -4%

США и Канада: 1,3 миллиона, +10%

Остальные страны мира: 0,9 млн, +25%

Чарльз Лестер, менеджер по обработке данных Rho Motion, прокомментировал: «Этот рекордный месяц продаж электромобилей приносит новую надежду в отрасль. Хотя электрификация транспорта кажется неизбежной, недавнее замедление продаж во многих частях света посеяло зерна сомнений, которые теперь могут начать сметаться. Однако региональные разногласия поражают: только на Китай приходится более половины общемирового количества, в то время как в Европе численность сокращается, а в США и Канаде стабильно растет».

В сентябре 2024 года в странах ЕС, ЕАСТ и Великобритании было продано чуть более 300 000 электромобилей, что достигло 2,2 миллиона проданных единиц в год.

Продажи аккумуляторных электромобилей (BEV) выросли по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году на 12%, однако продажи гибридных электромобилей (PHEV) упали по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году на 12% (сравнивая продажи в сентябре 2024 года с сентябрем 2023 года).

Продажи автомобилей в Великобритании обычно высоки в сентябре из-за новых регистрационных номерных знаков, причем продажи электромобилей в сентябре 2024 года не стали исключением, поскольку продажи электромобилей выросли более чем в три раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Норвежский рынок продолжает обладать чрезвычайно высокими показателями проникновения электромобилей, но рынок с точки зрения объемов все еще упал на 4% с начала года.

Рынок Германии вырос по сравнению с прошлым годом на 7%, но с начала года продажи упали на 20%.

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Китай

Еще один рекордный месяц для Китая. После того, как в августе 2024 года было впервые продано более 1 миллиона электромобилей, этот показатель был достигнут еще раз в сентябре 2024 года, когда было продано 1,1 миллиона единиц. Китайские производители продолжают наращивать свое присутствие за рубежом благодаря значительному экспорту электромобилей в другие страны Азии и Латинской Америки.

Экспорт BEV из Китая в ЕС теперь сталкивается с пошлинами, согласованными 4 октября 2024 года, которые вступят в силу в ноябре 2024 года на пять лет. Несмотря на это, многие производители смогут покрыть часть затрат, и производители также стремятся учредить предприятия электромобилей в Европе, например BYD.

США и Канада

Рынок США и Канады продолжает расти стабильными темпами на 10% с начала года. GM продал почти 10 000 Chevrolet Equinox в третьем квартале 2024 года и выпустил более 40 000 за первые 8 месяцев года. GM также начал продажу Sierra EV, а Volvo — EX30. Toyota перенесла дату открытия своего завода в США, а другие OMS, такие как Ford и Vinfast отложили планы на начало года.

Справка Finance.ua:

Как сообщает Укравтопром, в прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.

Бестселлером рынка новых авто Киева, Киевской обл. и Львовщины был RENAULT Duster. На Днепропетровщине лидерская позиция принадлежала кроссоверу MAZDA CX5. На Харьковщине — CITROEN C-Elysee.



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