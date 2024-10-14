Регионы Украины, в которых покупают больше всего авто (инфографика) — Finance.ua
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Регионы Украины, в которых покупают больше всего авто (инфографика)

Технологии&Авто
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Регионы Украины, в которых покупают больше всего авто (инфографика)
Регионы Украины, в которых покупают больше всего авто (инфографика)
Как сообщает Укравтопром, в прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.
Регионы Украины, в которых покупают больше всего авто (инфографика)
Бестселлером рынка новых авто Киева, Киевской обл. и Львовщины был RENAULT Duster.
На Днепропетровщине лидерская позиция принадлежала кроссоверу MAZDA CX5.
В Харьковской области — CITROEN C-Elysee.
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Напомним, в сентябре украинцы приобрели 5700 новых легковых автомобилей, что на 30% меньше по сравнению с августом.
Всплеск спроса в августе был вызван слухами о возможном повышении налогов на первую регистрацию автомобилей. Против сентября 2023 года спрос на новые авто остался практически без изменений, рост составил всего 0,1%.

Справка Finance.ua:

  • По действующим правилам техосмотр должны проходить все автомобили, независимо от того, кому они принадлежат, если они используются на дорогах общего пользования. Категории транспортных средств, для которых установлен определенный график проведения осмотра.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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