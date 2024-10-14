Регионы Украины, в которых покупают больше всего авто (инфографика) — Finance.ua

Регионы Украины, в которых покупают больше всего авто (инфографика) Сегодня 09:00 — Технологии&Авто

Регионы Украины, в которых покупают больше всего авто (инфографика)

Как сообщает Укравтопром, в прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.

Бестселлером рынка новых авто Киева, Киевской обл. и Львовщины был RENAULT Duster.

На Днепропетровщине лидерская позиция принадлежала кроссоверу MAZDA CX5.

В Харьковской области — CITROEN C-Elysee.

Напомним, в сентябре украинцы приобрели 5700 новых легковых автомобилей, что на 30% меньше по сравнению с августом.

Всплеск спроса в августе был вызван слухами о возможном повышении налогов на первую регистрацию автомобилей. Против сентября 2023 года спрос на новые авто остался практически без изменений, рост составил всего 0,1%.

Справка Finance.ua:

По действующим правилам техосмотр должны проходить все автомобили, независимо от того, кому они принадлежат, если они используются на дорогах общего пользования. Категории транспортных средств, для которых установлен определенный график проведения осмотра.



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