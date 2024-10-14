Какие самые популярные легковые авто у частных и корпоративных клиентов (инфографика) — Finance.ua

Какие самые популярные легковые авто у частных и корпоративных клиентов (инфографика)
Как сообщает Укравтопром, в сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тыс. новых легковых автомобилей.
Из этого количества 64% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юрлица.
По сравнению с сентябрем 2023 г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 7%. В то же время продажи юрлицам выросли на 15%.
У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- RENAULT Duster — 413 ед;
- TOYOTA Hilux — 140 ед.;
- SKODA Octavia — 91 ед.;
- SKODA Karoq — 87 ед.;
- SKODA Kodiaq — 69 ед.
В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей стали: Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.
Справка Finance.ua:
- На протяжении сентября украинский автопарк увеличился на 4289 автомобилей с аккумуляторными источниками питания (BEV). В сравнении с сентябрем прошлого года спрос на электромобили снизился на 0,2%. При этом доля новых машин в регистрациях BEV увеличилась и составила 21% против 18% в прошлом году.
- По действующим правилам техосмотр должны проходить все автомобили, независимо от того, кому они принадлежат, если они используются на дорогах общего пользования. Категории транспортных средств, для которых установлен определенный график проведения осмотра.
- Напомним, в сентябре 2024 года лидером продаж новых автомобилей в Украине стал Renault Duster, с результатом в 504 проданные единицы.
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