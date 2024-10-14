Какие самые популярные легковые авто у частных и корпоративных клиентов (инфографика) — Finance.ua

Какие самые популярные легковые авто у частных и корпоративных клиентов (инфографика) Сегодня 17:02 — Технологии&Авто

5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Как сообщает Укравтопром , в сентябре украинский автопарк пополнили

Из этого количества 64% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юрлица.

По сравнению с сентябрем 2023 г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 7%. В то же время продажи юрлицам выросли на 15%.

У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

RENAULT Duster — 413 ед;

TOYOTA Hilux — 140 ед.;

SKODA Octavia — 91 ед.;

SKODA Karoq — 87 ед.;

SKODA Kodiaq — 69 ед.

Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области. В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей стали:

Справка Finance.ua:

На протяжении сентября украинский автопарк увеличился на 4289 автомобилей с аккумуляторными источниками питания (BEV). В сравнении с сентябрем прошлого года спрос на электромобили снизился на 0,2%. При этом доля новых машин в регистрациях BEV увеличилась и составила 21% против 18% в прошлом году.

По действующим правилам техосмотр должны проходить все автомобили, независимо от того, кому они принадлежат, если они используются на дорогах общего пользования. Категории транспортных средств, для которых установлен определенный график проведения осмотра.

Напомним, в сентябре 2024 года лидером продаж новых автомобилей в Украине стал Renault Duster, с результатом в 504 проданные единицы.

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