В Счетной палате объяснили, зачем облагать налогом российских пленных — Finance.ua

В Счетной палате объяснили, зачем облагать налогом российских пленных
Расходы на содержание военнопленных россиян могут войти в финансовые претензии Украины к государству-агрессору в будущем.
Об этом заявил член Счетной палаты Кирилл Клименко, сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, Кабинет Министров Украины одобрил законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об отражении в налоговом расчете сумм налога на доходы физических лиц и военного сбора, начисленных на вознаграждение за труд военнопленных».
Законопроект разработали во исполнение одной из рекомендаций Счетной палаты, предоставленных по результатам аудита соответствия на тему «Осуществление мер по содержанию военнопленных».
Напомним, аудиторы среди прочего установили, что порядок составления и подачи налоговой отчетности по налогам и сборам, которые начисляются на вознаграждение за труд военнопленных, не был урегулирован. Министерству финансов Украины и Министерству юстиции Украины рекомендовали устранить эти пробелы.
Предложенные изменения в Налоговый кодекс предусматривают, что военнопленные (лица, имеющие право на этот статус в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными и Дополнительный протокол к Женевским конвенциям) будут определены отдельной категорией физических лиц — нерезидентов Украины. А налоговые агенты (лагеря для содержания военнопленных, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы) будут обязаны отражать в налоговом расчете общую сумму начисленных доходов военнопленным и общую сумму удержанного налога.
«Надлежащий учет расходов на обеспечение системы содержания военнопленных важен с учетом ответственности и подотчетности Правительства перед украинскими налогоплательщиками. Кроме того, расходы на содержание этой категории могут стать частью финансовых претензий Украины к государству-агрессору в будущем. Мы должны быть уверены, что они документально подтверждены и обоснованы. Поэтому надеюсь, что этот законопроект будет поддержан и Верховной Радой Украины», — отмечает ответственный за аудит член Счетной палаты Кирилл Клименко.
Член Счетной палаты также сообщил, что Счетная палата отмечает значительный прогресс в выполнении Правительством ее рекомендаций по этому аудиту.
Поделиться новостью