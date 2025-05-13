В Счетной палате объяснили, зачем облагать налогом российских пленных — Finance.ua

В Счетной палате объяснили, зачем облагать налогом российских пленных Сегодня 17:41

В Счетной палате объяснили, зачем облагать налогом российских пленных

Расходы на содержание военнопленных россиян могут войти в финансовые претензии Украины к государству-агрессору в будущем.

Об этом заявил член Счетной палаты Кирилл Клименко, сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, Кабинет Министров Украины одобрил законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об отражении в налоговом расчете сумм налога на доходы физических лиц и военного сбора, начисленных на вознаграждение за труд военнопленных».

Законопроект разработали во исполнение одной из рекомендаций Счетной палаты, предоставленных по результатам аудита соответствия на тему « Осуществление мер по содержанию военнопленных ».

Напомним, аудиторы среди прочего установили, что порядок составления и подачи налоговой отчетности по налогам и сборам, которые начисляются на вознаграждение за труд военнопленных, не был урегулирован. Министерству финансов Украины и Министерству юстиции Украины рекомендовали устранить эти пробелы.

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Предложенные изменения в Налоговый кодекс предусматривают, что военнопленные (лица, имеющие право на этот статус в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными и Дополнительный протокол к Женевским конвенциям) будут определены отдельной категорией физических лиц — нерезидентов Украины. А налоговые агенты (лагеря для содержания военнопленных, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы) будут обязаны отражать в налоговом расчете общую сумму начисленных доходов военнопленным и общую сумму удержанного налога.

«Надлежащий учет расходов на обеспечение системы содержания военнопленных важен с учетом ответственности и подотчетности Правительства перед украинскими налогоплательщиками. Кроме того, расходы на содержание этой категории могут стать частью финансовых претензий Украины к государству-агрессору в будущем. Мы должны быть уверены, что они документально подтверждены и обоснованы. Поэтому надеюсь, что этот законопроект будет поддержан и Верховной Радой Украины», — отмечает ответственный за аудит член Счетной палаты Кирилл Клименко.

Член Счетной палаты также сообщил, что Счетная палата отмечает значительный прогресс в выполнении Правительством ее рекомендаций по этому аудиту.

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